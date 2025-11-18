Más Información

Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación

Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Mapa: Playa Bagdad en Tamaulipas, lugar donde estadounidenses colocaron letreros de "zona restringida"; punto de turismo "espacial"… y de basura de SpaceX

Mapa: Playa Bagdad en Tamaulipas, lugar donde estadounidenses colocaron letreros de "zona restringida"; punto de turismo "espacial"… y de basura de SpaceX

Motosicarios, autores del asesinato de regidora de Morena de Palizada, Campeche: Fiscalía estatal

Motosicarios, autores del asesinato de regidora de Morena de Palizada, Campeche: Fiscalía estatal

El aprobó el martes por unanimidad un proyecto de ley que obliga a las autoridades a hacer públicos archivos del caso del fallecido criminal sexual , horas después de haber recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes.

Los senadores utilizaron un procedimiento especial para que el texto fuera considerado aprobado de forma automática, sin debates y sin enmiendas. La propuesta de ley será enviada al despacho de para su promulgación.

El Senado decidió remitir automáticamente el proyecto de ley al escritorio del presidente horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto con 427 votos a favor y solo uno en contra.

Lee también

Retrato del financiero estadounidense Jeffrey Epstein y el promotor inmobiliario Donald Trump posando juntos en la finca Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, en 1997. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Retrato del financiero estadounidense Jeffrey Epstein y el promotor inmobiliario Donald Trump posando juntos en la finca Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, en 1997. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Trump, que en un principio se opuso a la publicación de los documentos, cambió recientemente de opinión ante la presión de su propio partido y anunció que firmaría la ley si la aprobaba el Congreso.

Minutos antes de la decisión del Senado, Trump declaró en la red Truth Social que le daba igual cuándo la Cámara Alta iba a aprobar la ley y que lo que realmente le importa es que los republicanos no olviden "todas las victorias" que su Gobierno ha conseguido.

El envío automático al escritorio de Trump es inusual al no haber existido votación ni discusión previa en el Senado. Esto sucedió porque el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, solicitó al pleno el envío automático y nadie se opuso.

Lee también

El líder republicano del Senado, John Thune, opinó que cuando "un proyecto de ley sale de la Cámara de Representantes con 427 votos a favor y uno en contra, y el presidente dice que lo va a firmar, no estoy seguro de que enmendarlo sea una posibilidad".

Trump podría ratificar el proyecto de ley esta misma noche ordenando al Departamento de Justicia la publicación de los.

La aprobación de la ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20 mil correos electrónicos donde Epstein hacía mención directa de Trump asegurando que tenía conocimiento de sus crímenes y que además había pasado "horas" con una de las víctimas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente CDMX: Brugada confirma ampliación del plazo, ¿subirá el precio en 2026? Foto: Canva

Clara Brugada anuncia extensión de la licencia permanente en CDMX: ¿Aumentará de precio para 2026?

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX

Visa americana y Mundial 2026. iStock/DesignRage/ AaronAmat

FIFA Pass: Estados Unidos te adelantará la cita para visa si vas al Mundial 2026

Aeropuerto. iStock/ Ljupco

Destinos de invierno a los que puedes llegar con una escala en el Aeropuerto DFW

¿Cuánto me descuentan de impuestos por el aguinaldo 2025? Cómo se calcula y y qué dice la ley. Foto generada con IA

¿Cuánto me descuentan de impuestos por el aguinaldo 2025? Cómo se calcula y qué dice la ley