Más Información

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Matan a balazos a Pedro González Rodríguez, excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla en Veracruz

Matan a balazos a Pedro González Rodríguez, excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla en Veracruz

Alessandra Rojo de la Vega cuestiona acusaciones contra jóvenes de la generación Z; asegura que videos muestran que no cometieron agresiones

Alessandra Rojo de la Vega cuestiona acusaciones contra jóvenes de la generación Z; asegura que videos muestran que no cometieron agresiones

Una jueza desestimó la demanda presentada por la administración contra la ley de Nueva York que impide a los arrestar a personas en los tribunales estatales, afirmando que el gobierno federal no puede obligar a los estados a cooperar con esas acciones policiales.

La concedió la tarde el lunes la moción de Nueva York para desestimar la demanda del gobierno, una de varias acciones legales de la administración republicana contra políticas estatales y locales en el tema migratorio.

La demanda impugnaba una ley estatal de 2020 que prohíbe a los funcionarios federales de inmigración arrestar a personas que entran o salen de los tribunales de Nueva York o que están en el tribunal para procedimientos, a menos que tengan una orden firmada por un juez.

La ley, llamada Ley de Protección de Nuestros Tribunales, fue aprobada en respuesta a las acciones policiales en los tribunales durante el primer mandato del presidente Donald Trump. La ley no cubre los tribunales federales de inmigración.

Lee también

En su demanda, el Departamento de Justicia afirmó que la ley de Nueva York y dos órdenes ejecutivas estatales relacionadas eran inconstitucionales porque obstruían la ejecución de las autoridades federales de inmigración.

ICE. Foto: AP
ICE. Foto: AP

Sin embargo, D'Agostino determinó que la decisión de Nueva York de no participar en las acciones migratorias está protegida por la Décima Enmienda, que establece límites a los poderes del gobierno federal.

"Fundamentalmente, Estados Unidos no logra identificar ninguna ley federal que obligue a los funcionarios estatales y locales a asistir o cooperar con los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración federal. Ni podría hacerlo", escribió la jueza. "No existen tales leyes federales porque la Décima Enmienda prohíbe al Congreso reclutar a funcionarios y recursos estatales y locales para asistir con esquemas regulatorios federales, como la aplicación de la ley de inmigración".

Lee también

El Departamento de Justicia por ahora no ha respondido a un correo electrónico solicitando comentarios sobre el fallo, incluyendo si planea apelar.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata cuya oficina ofreció los argumentos para desestimar la demanda, declaró que estaba luchando por la "dignidad y los derechos de las comunidades inmigrantes".

"Todos merecen buscar justicia sin miedo", indicó James en un comunicado. "Este fallo asegura que todos pueden usar los tribunales estatales de Nueva York sin temor a acciones por parte de las autoridades federales".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto me descuentan de impuestos por el aguinaldo 2025? Cómo se calcula y y qué dice la ley. Foto generada con IA

¿Cuánto me descuentan de impuestos por el aguinaldo 2025? Cómo se calcula y qué dice la ley

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos