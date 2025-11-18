Más Información

Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación

Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Mapa: Playa Bagdad en Tamaulipas, lugar donde estadounidenses colocaron letreros de "zona restringida"; punto de turismo "espacial"… y de basura de SpaceX

Mapa: Playa Bagdad en Tamaulipas, lugar donde estadounidenses colocaron letreros de "zona restringida"; punto de turismo "espacial"… y de basura de SpaceX

Motosicarios, autores del asesinato de regidora de Morena de Palizada, Campeche: Fiscalía estatal

Motosicarios, autores del asesinato de regidora de Morena de Palizada, Campeche: Fiscalía estatal

El presidente estadounidense, , amenazó el martes con revocar la licencia de transmisión de la cadena , exasperado por las preguntas de una periodista sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el escándalo de Jeffrey Epstein.

La corresponsal de ABC News, Mary Bruce, interrogó en el a Trump y a su invitado, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, cuya responsabilidad había sido señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses en el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi.

"¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente? ¿Es un conflicto de intereses?", inquirió Bruce.

Lee también

El promotor saudita Dar Global anunció el lunes una nueva asociación en Maldivas con la Organización Trump, dirigido desde 2016 por Donald Junior y Eric Trump, pero su padre sigue siendo accionista a través de un fideicomiso.

"Y su alteza real, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11 de septiembre (un atentado cuyo cerebro fue el saudita Osama bin Laden, nota del editor) están furiosas de que usted esté aquí en el Despacho Oval. ¿Por qué los estadounidenses deberían confiar en usted?", añadió, mientras Trump le preguntaba para quién trabajaba.

"ABC noticias falsas. Una de las peores en el rubro", interrumpió el mandatario, cortante.

Trump niega conflicto de intereses

El presidente negó cualquier conflicto de intereses. "No tengo nada que ver con los negocios de mi familia. Me alejé de eso", aseguró.

Luego defendió vigorosamente a su invitado sobre el caso de Khashoggi, asesinado en el consulado saudí en Estambul por agentes saudíes, a pesar de que la inteligencia estadounidense sugiere que aprobó la operación.

Lee también

Bin Salmán "no sabía nada" y "podemos dejarlo ahí. No necesita poner a nuestro invitado en una situación incómoda haciéndole esa pregunta", añadió.

Sin embargo, la periodista de ABC News no se dejó intimidar por el intercambio. Volvió a la carga unos minutos después, esta vez preguntando el caso del difunto delincuente sexual Epstein, que fue amigo de Trump y ha sido un problema para e mandatario desde hace meses.

Un grupo anti-Trump proyecta sobre el castillo de Windsor fotos relacionadas con el caso Epstein el 16/09/25. Foto: AFP/Archivo
Un grupo anti-Trump proyecta sobre el castillo de Windsor fotos relacionadas con el caso Epstein el 16/09/25. Foto: AFP/Archivo

"Sabe, no es la pregunta lo que me molesta. Es su actitud. Creo que usted es una terrible periodista", respondió Trump, furioso.

"No tengo nada que ver con ," dijo el presidente.

"Le diré algo. Creo que se le debería retirar la licencia (de transmisión) a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas", continuó.

Trump instó al jefe del regulador estadounidense de radiodifusión (FCC), que ya en el pasado había amenazado a ABC con sanciones, a "revisar eso", antes de decirle a la periodista: "No más preguntas de usted".

El enfrentamiento tien lugar después de que el presidente llamara "cerdita" a otra reportera la semana pasada cuando ella le preguntó sobre Epstein.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente CDMX: Brugada confirma ampliación del plazo, ¿subirá el precio en 2026? Foto: Canva

Clara Brugada anuncia extensión de la licencia permanente en CDMX: ¿Aumentará de precio para 2026?

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX

Visa americana y Mundial 2026. iStock/DesignRage/ AaronAmat

FIFA Pass: Estados Unidos te adelantará la cita para visa si vas al Mundial 2026

Aeropuerto. iStock/ Ljupco

Destinos de invierno a los que puedes llegar con una escala en el Aeropuerto DFW

¿Cuánto me descuentan de impuestos por el aguinaldo 2025? Cómo se calcula y y qué dice la ley. Foto generada con IA

¿Cuánto me descuentan de impuestos por el aguinaldo 2025? Cómo se calcula y qué dice la ley