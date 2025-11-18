Washington. La Cámara de Representantes votó el martes por abrumadora mayoría a favor de un proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a hacer públicos sus archivos sobre el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

Se trata de una notable muestra de aprobación para una iniciativa que había luchado durante meses para superar la oposición del presidente Donald Trump y los líderes republicanos.

Cuando un pequeño grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes presentó en julio una petición para eludir el control del presidente de la Cámara, Mike Johnson, sobre los proyectos de ley que llegan al pleno, parecía una iniciativa con pocas posibilidades de éxito, sobre todo porque Trump instó a sus seguidores a descartar el asunto como un "engaño".

Fotografías de Epstein junto a destacados empresarios o incluso miembros de la realeza eran comunes, como ésta con Donald Trump, en 1997. Foto: Getty Images

Pero tanto Trump como Johnson fracasaron en sus esfuerzos por impedir la votación. Ahora, el presidente se ha rendido ante el creciente impulso que tiene el proyecto de ley e incluso ha dicho que lo firmará si también lo aprueba el Senado.

El proyecto de ley se aprobó por 427 votos a favor y 1 en contra, siendo el único voto en contra el del representante Clay Higgins, un republicano de Luisiana que es un ferviente partidario de Trump. Higgins también preside una subcomisión que inició una citación al Departamento de Justicia para obtener los archivos de Epstein.

