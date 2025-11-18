Más Información
Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos
Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto
Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z
Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza
Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social
Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen
Washington. La Cámara de Representantes votó el martes por abrumadora mayoría a favor de un proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a hacer públicos sus archivos sobre el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.
Se trata de una notable muestra de aprobación para una iniciativa que había luchado durante meses para superar la oposición del presidente Donald Trump y los líderes republicanos.
Cuando un pequeño grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes presentó en julio una petición para eludir el control del presidente de la Cámara, Mike Johnson, sobre los proyectos de ley que llegan al pleno, parecía una iniciativa con pocas posibilidades de éxito, sobre todo porque Trump instó a sus seguidores a descartar el asunto como un "engaño".
Lee también Trump dice a reportera: "¡Cállate, cerda!", al ser cuestionado sobre el caso Epstein
Pero tanto Trump como Johnson fracasaron en sus esfuerzos por impedir la votación. Ahora, el presidente se ha rendido ante el creciente impulso que tiene el proyecto de ley e incluso ha dicho que lo firmará si también lo aprueba el Senado.
El proyecto de ley se aprobó por 427 votos a favor y 1 en contra, siendo el único voto en contra el del representante Clay Higgins, un republicano de Luisiana que es un ferviente partidario de Trump. Higgins también preside una subcomisión que inició una citación al Departamento de Justicia para obtener los archivos de Epstein.
Lee también Demócratas asestan golpe a Trump con caso Epstein
Trump exculpa a Bin Salmán del descuartizamiento de Khashoggi: "él no sabía nada"; príncipe invertirá casi 1 billón de dólares en EU
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]