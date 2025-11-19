Más Información

Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya

La mañanera de Sheinbaum, 19 de noviembre, minuto a minuto

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Resultado: La Selección Mexicana perdió contra Paraguay su último partido del año; arrastra seis partidos sin victoria

Caso Javier Duarte: definen hoy libertad anticipada al exgobernador de Veracruz; con 6 testigos, FGR busca dar revés

Drones iluminan Santa Lucía; México honra el 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201

“En EU y México hay amenazas contra la democracia”: Ian Buruma

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Desatan polémica letreros puestos en playa de Bagdad en Tamaulipas

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Denuncian detenciones arbitrarias tras manifestación en Jalisco

Redacción internacional. La Universidad de investiga la relación entre su expresidente y también exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers y el pederasta , después de que salieron a la luz numerosos correos electrónicos que muestran años de correspondencia entre ambos.

La cadena CNN informó que, según reveló un portavoz de Harvard al periódico estudiantil The Crimson, la también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.

"La está revisando la información relativa a personas de Harvard, incluida en los documentos recientemente publicados sobre Epstein, para evaluar qué medidas podrían ser necesarias", declaró el portavoz a The Crimson.

Lee también

Summers, que presidió Harvard de 2001 a 2006 y fue secretario del Tesoro en el Gobierno del presidente , anunció el lunes que se retirará temporalmente de sus compromisos públicos tras la divulgación de nuevos documentos que detallan sus intercambios con Epstein.

"Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado", afirmó en un comunicado.

Summers, que mantendrá sus como profesor en Harvard, dijo que su decisión busca "reconstruir la confianza y reparar relaciones" tras conocerse años de correspondencia con Epstein.

Lee también

La de Estados Unidos publicó la semana pasada una nueva serie de correos que muestran la cercanía entre ambos, incluida la intervención de Epstein en asuntos personales de Summers.

Precisamente el presidente de Estados Unidos, , recibirá este miércoles el proyecto que obliga a la entrega de los archivos del caso Epstein, luego de que el Senado acordara enviar de forma inmediata la ley al .

La aprobación de la ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20 mil correos electrónicos en los que Epstein, que se en 2019, hace mención directa a Trump, asegurando que el mandatario tenía conocimiento de sus crímenes y que además pasó "horas" con una de las víctimas.

Lee también

Trump, quien mantuvo una amistad con Epstein, pero niega haber tenido vínculos criminales con él, se oponía inicialmente a la del caso, pero cambió de idea el pasado fin de semana y animó a los congresistas de su partido a votar a favor de la ley que obliga a publicarlos.

