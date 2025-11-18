Cuernavaca, Mor.- El Colectivo Divulvadoras reveló que de 25 casos de feminicidio acompañados en dos años, solo uno ha recibido sentencia. La vocera, Andrea Acevedo García, calificó esta cifra como un síntoma de un sistema que no investiga, no protege y no sanciona, mientras las cifras de violencia se disparan. En lo que va de 2025, Morelos suma más de 60 crímenes violentos de mujeres.

El único caso con resolución es el feminicidio de Melany, asesinada en Huitzilac en agosto de 2022. Su expareja, Ernesto Ibarra, fue sentenciado a más de 40 años en septiembre de 2025. Acevedo anticipó una reunión con magistrados del Tribunal Superior de Justicia y exigió al fiscal Fernando Blumenkron Escobar respetar los compromisos heredados por la administración anterior.

Durante el foro “Intercambio de saberes feministas”, la activista denunció que madres de víctimas están recibiendo amenazas de familiares de imputados, aun así continúan su lucha. También urgió a las autoridades a eliminar el lenguaje que estigmatiza a las mujeres y normaliza la violencia, un cambio indispensable para frenar la impunidad que hoy domina en el estado.

