Naucalpan, Mex.- El pliego petitorio que presentaron estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán fue evaluado por las autoridades escolares, quienes aceptaron establecer un diálogo para tratar los 12 puntos planteados. Mientras tanto, la escuela entrará en paro de actividades, el cual concluirá el viernes 3 de octubre.

La movilización estudiantil comenzó debido a una riña ocurrida la tarde del jueves al interior del plantel, dejando como saldo 3 personas detenidas y presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El Colectivo Estudiantil de la FES Acatlán presentó un pliego petitorio de 12 puntos y exigieron respuesta de la directora Nora del Consuelo Goris Mayans, misma que envió un oficio para notificar su aceptación a construir un mecanismo de diálogo.

Dicho documento señala que la administración del plantel se compromete a colocar detectores de metal en las entradas de la FES; a dialogar con la delegación sindical para atender las peticiones de los estudiantes en materia de seguridad, limpieza, sanitarios y el mantenimiento en general.

“Para integrar las mesas de diálogo se convocará a la delegación sindical para que atienda las necesidades estudiantiles, así como a todas las áreas de la Facultad que brindan los diferentes servicios”, señala el documento.

A la comunidad estudiantil le pidieron establecer a 5 voceros para establecer la mesa de diálogo con la delegación sindical y en la que estará presente la directora Nora del Consuelo Goris.

Este viernes fueron suspendidas las clases y ante el paro de actividades, se reanudarán el próximo lunes 6 de octubre en los horarios habituales.

Los puntos planteados en el pliego petitorio son: Garantía de no represalias a quienes participan en el movimiento estudiantil, revisión de credenciales estricta, rehabilitación de los torniquetes para el acceso al plantel, implementación de rutas seguras en coordinación con autoridades locales.

Curso de primeros auxilios en los que se incluya a los profesores, servicio psicológico ofrecido por profesionales en la materia, espacios libres de represión, informe semestral detallado sobre el uso del presupuesto, comunicados institucionales transparentes.

Además de medidas de accesibilidad física y tecnológicas para garantizar la vía universitaria de personas con capacidad, mobiliario funcional y mejorar limpieza para clases dignas, respuesta formal y por escrito y si no, procederán a manifestaciones pacíficas y toma de las instalaciones.

