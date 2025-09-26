Naucalpan, Mex.- En asamblea, el Colectivo Estudiantil de la FES Acatlán acordó un pliego petitorio de 12 puntos para solicitar a las autoridades escolares su atención, luego de que ayer se registró una riña al interior del plantel y que dejó como resultado 3 personas detenidas.

Las clases para este viernes fueron suspendidas y alumnos mantienen tomadas las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en tanto se resuelvan sus exigencias, amagando con mantener un paro si no son atendidos por la directora.

La comunidad estudiantil que se dio cita para la asamblea, generó acuerdos para solicitar les den atención, planteando problemáticas en materia de seguridad y equipamiento.

Entre los puntos planteados en el pliego petitorio se encuentran: Garantía de no represalias a quienes participan en el movimiento estudiantil, revisión de credenciales estricta, rehabilitación de los torniquetes para el acceso al plantel, implementación de rutas seguras en coordinación con autoridades locales.

Además de curso de primeros auxilios en los que se incluya a los profesores, servicio psicológico ofrecido por profesionales en la materia, espacios libres de represión, informe semestral detallado sobre el uso del presupuesto, comunicados institucionales transparentes.

De igual manera, el Colectivo Estudiantil de la FES Acatlán, pide medidas de accesibilidad físicas y tecnológicas para garantizar la vía universitaria de personas con capacidad, mobiliario funcional y mejorar limpieza para clases dignas, respuesta formal y por escrito y si no, procederán a manifestaciones pacíficas y toma de las instalaciones.

Reclamaron también apatía institucional y fijaron como límites hoy, a más tardar a las 6:00 de la tarde, para recibir una respuesta directamente por parte de la directora de la FES Acatlán. Y en caso contrario, declararán paro de todas las actividades.

También hicieron un llamado a que la comunidad estudiantil presente su credencial para ingresar, sin reclamar, pues se trata de una medida de seguridad, al tiempo de exhortarlos a que no ingresen bebidas o sustancias prohibidas.

cr