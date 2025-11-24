Más Información

Inflación en México sube a 3.61% en primera quincena de noviembre; hila 2 quincenas a la baja

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano; allanar embajada de México está fuera de toda norma, advierte

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Natanael Cano invade el Flow Fest 2025 con corridos tumbados; el público pedía "Cuerno azulado"

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

Sheinbaum y Salma Hayek se conocen en Veracruz; Presidenta presume foto al lado de la actriz

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Doble feminicidio en Chimalhuacán; Teresa vio morir a sus dos hijas y crimen sigue impune

Segob llama a mesa de trabajo ante amago de bloqueos para este lunes; pide evitar acciones que afecten a la ciudadanía

Campo Algodonero, memoria de la lucha contra feminicidios

Buscan visibilizar violencia económica; 566 mujeres han pedido ayuda

Ginebra. Los derechos humanos corren el riesgo de ser las primeras del despliegue de la generativa, alertó el lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtiendo sobre el potencial negativo de dichos sistemas.

"La IA generativa tiene un enorme potencial, pero su uso con fines puramente políticos o económicos puede manipular, distorsionar y desviar la atención", indicó Volker Türk durante una reunión en , señalando que, "sin garantías ni normativas adecuadas, los sistemas de IA podrían transformarse en un monstruo de Frankenstein moderno".

"Cuando poderosos gigantes tecnológicos introducen nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, los pueden ser las primeras víctimas", afirmó.

"Las amenazas a numerosos derechos humanos, entre ellos a la privacidad, a la participación política, la y el derecho al trabajo, son claras y están presentes", agregó.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que las amenazas actuales podrían "materializarse en daños que socaven la promesa de las tecnologías emergentes y desencadenar consecuencias impredecibles".

"Los gobiernos tienen la responsabilidad de unirse para evitar tal resultado", añadió.

Más allá de la generativa, Türk subrayó la amenaza que plantea la creciente concentración del poder corporativo y la enorme "acumulación de riqueza personal y corporativa por parte de unos pocos".

"En algunos casos, esto supera las economías de países enteros", indicó el funcionario de la quien insistió en que cuando "el poder no está limitado por ley, puede llevar a abusos y sometimiento".

