Sheinbaum advierte que no triunfan proyectos que buscan apoyo extranjero; llama a defender independencia y soberanía

Liga MX Femenil: Tigres vs América – EN VIVO – Final – Apertura 2025

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Presidente de Perú, abierto a ingresar a embajada de México para detener a exprimera ministra Betssy Chávez

Jóvenes marchan en CDMX para exigir jornada laboral de 40 horas sin gradualidad; acusan “falta de voluntad política” de Morena

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

UNAM entre las 50 mejores universidades del mundo; obtuvo resultados destacables en tres clasificaciones

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

Sheinbaum aborda por primera vez Buque Cuauhtémoc; recuerdan a tripulantes fallecidos por choque en Brooklyn

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York,, no se retractó de haber calificado de “déspota” y “fascista” al en el pasado, en una entrevista trasmitida el domingo y después de una reunión sorprendentemente amistosa en la Casa Blanca.

El recién electo socialista democrático y el presidente republicano se han criticado ferozmente en el pasado. Trump llamó a Mamdani un “lunático comunista al 100%” en una publicación en redes sociales tras su victoria electoral, y Mamdani ha dicho que Trump ha atacado la democracia. Sin embargo, los dos antagonistas políticos emergieron sonriendo después de la reunión del viernes y hablaron de objetivos compartidos.

Presionado sobre sus críticas pasadas durante una entrevista en “Meet the Press” realizada el sábado, Mamdani expresó que sus opiniones no habían cambiado.

“Todo lo que he dicho en el pasado, lo sigo creyendo”, manifestó Mamdani. “Y eso es lo que creo que es importante en nuestra política, que no nos alejamos de donde tenemos desacuerdos, sino que entendemos qué es lo que nos lleva a esa mesa, porque no estoy entrando a la Oficina Oval para demostrar un punto o tomar una posición. Estoy entrando allí para cumplir con los neoyorquinos”.

Trump hizo a un lado las críticas de Mamdani el viernes e incluso intervino en su defensa varias veces. Cuando un reportero preguntó si Mamdani mantenía sus comentarios de que Trump era un fascista, el presidente intervino antes de que él terminara de responder.

“Está OK. Puedes simplemente decir que sí. ¿De acuerdo?”, dijo Trump. “Es más fácil. Es más fácil que explicarlo. No me importa”.

Preguntado sobre la crítica de fascista en “Meet the Press”, Mamdani dijo: “Eso es algo que he dicho en el pasado. Lo digo hoy”.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, comentó en el programa “State of the Union” de CNN que Trump quiere trabajar con todos los que se preocupan por el futuro del pueblo estadounidense.

“A veces estamos en desacuerdo sobre políticas”, señaló Hassett, “pero creo que el objetivo de mejorar la vida de todos es algo que muchas personas comparten en el lado demócrata y republicano”.

Aunque políticamente distantes, la reunión en la Casa Blanca ofreció beneficios políticos potenciales para ambos hombres. El alcalde entrante pudo reunirse cara a cara con el presidente, y Trump tuvo la oportunidad de hablar sobre la asequibilidad, un tema que es cada vez más importante para los votantes.

