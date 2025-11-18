Donald Trump se rinde ante Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca: "Mi hijo es un gran fanático"

Esta noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizó una cena para celebrar la relación con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, en la que tuvo como invitado especial al futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

En su discurso de presentación, Trump aprovechó para reconocer la inversión que hace Arabia Saudita en el deporte, misma que llevó al astro portugués a la liga asiática.

Al mismo tiempo, le dedicó unas palabras a Cristiano Ronaldo.

"Mi hijo Barron es gran fanático de Ronaldo, ahora respeta más a su padre por presentarlos, quiero agradecerle por estar acá, es un honor", declaró el presidente de Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo asistió a la cena con su pareja Georgina Rodríguez. En el pasado, el exjugador del Real Madrid le regaló una camiseta de Portugal con su firma, agradeciéndole por su labor en luchar por la paz mundial.

