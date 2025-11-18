Más Información

Donald Trump se rinde ante Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca: "Mi hijo es un gran fanático"

Donald Trump se rinde ante Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca: "Mi hijo es un gran fanático"

Cristiano Ronaldo se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca por la visita del príncipe de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca por la visita del príncipe de Arabia Saudita

México vs Paraguay: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo al Mundial 2026

México vs Paraguay: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo al Mundial 2026

Selección Mexicana: Esta es la alineación y los cambios de Javier Aguirre para enfrentar a Paraguay

Selección Mexicana: Esta es la alineación y los cambios de Javier Aguirre para enfrentar a Paraguay

Inés Sainz recordó el episodio de "acoso sexual" con los Jets de New York y cómo les "perdonó" una demanda de 5 millones de dólares

Inés Sainz recordó el episodio de "acoso sexual" con los Jets de New York y cómo les "perdonó" una demanda de 5 millones de dólares

Esta noche el presidente de Estados Unidos, , organizó una cena para celebrar la relación con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, en la que tuvo como invitado especial al futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

En su discurso de presentación, Trump aprovechó para reconocer la inversión que hace Arabia Saudita en el deporte, misma que llevó al astro portugués a la liga asiática.

Al mismo tiempo, le dedicó unas palabras a Cristiano Ronaldo.

Lee también

"Mi hijo Barron es gran fanático de Ronaldo, ahora respeta más a su padre por presentarlos, quiero agradecerle por estar acá, es un honor", declaró el presidente de Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo asistió a la cena con su pareja Georgina Rodríguez. En el pasado, el exjugador del Real Madrid le regaló una camiseta de Portugal con su firma, agradeciéndole por su labor en luchar por la paz mundial.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS