Cristiano Ronaldo se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca por la visita del príncipe de Arabia Saudita

México vs Paraguay: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo al Mundial 2026

Selección Mexicana: Esta es la alineación y los cambios de Javier Aguirre para enfrentar a Paraguay

Inés Sainz recordó el episodio de "acoso sexual" con los Jets de New York y cómo les "perdonó" una demanda de 5 millones de dólares

Quedaron definidos los horarios de las semifinales en la temporada 2025 de la Liga Mayor de la ONEFA

Con motivo de la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, a Estados Unidos, el futbolista portugués visitará al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Según la cadena CNN, el futbolista del Al Nassr visitará a Donald Trump, a quien ya le ha regalado una camiseta autografiada agradeciéndole por su rol en luchar por "la paz mundial".

El jersey de Portugal que Cristiano Ronaldo le regaló a Donald Trump / Foto: Especiales
El jersey de Portugal que Cristiano Ronaldo le regaló a Donald Trump / Foto: Especiales

En una reciente entrevista con Piers Morgan, Ronaldo confesó que le gustaría tener una conversación con el mandatario estadounidense.

En esta semana, Portugal selló su clasificación a la Copa del Mundo 2026, donde Estados Unidos será anfitrión junto a México y Canadá.

