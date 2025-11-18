Más Información
Cristiano Ronaldo se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca por la visita del príncipe de Arabia Saudita
Inés Sainz recordó el episodio de "acoso sexual" con los Jets de New York y cómo les "perdonó" una demanda de 5 millones de dólares
Con motivo de la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, a Estados Unidos, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo visitará al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
Según la cadena CNN, el futbolista del Al Nassr visitará a Donald Trump, a quien ya le ha regalado una camiseta autografiada agradeciéndole por su rol en luchar por "la paz mundial".
Lee también Selección Mexicana: Esta es la alineación y los cambios de Javier Aguirre para enfrentar a Paraguay
En una reciente entrevista con Piers Morgan, Ronaldo confesó que le gustaría tener una conversación con el mandatario estadounidense.
En esta semana, Portugal selló su clasificación a la Copa del Mundo 2026, donde Estados Unidos será anfitrión junto a México y Canadá.
Lee también Inés Sainz recordó el episodio de "acoso sexual" con los Jets de New York y cómo les "perdonó" una demanda de 5 millones de dólares
Noticias según tus intereses
[Publicidad]