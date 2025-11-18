Más Información

México vs Paraguay: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo al Mundial 2026

Selección Mexicana: Esta es la alineación y los cambios de Javier Aguirre para enfrentar a Paraguay

Esta noche la enfrentará a su símil de Paraguay en el Alamodome de San Antonio; después del empate con Uruguay en Torreón, el Tri está obligado a ganar para reconciliarse con su afición, que los abucheó en el estadio TSM Corona y pidió a los gritos la salida de Javier Aguirre.

Por su parte, el Vasco cumplió con su palabra y llevó a cabo siete cambios en el once titular para enfrentar a la Albirroja. Los únicos futbolistas que repiten titularidad son Israel Reyes, Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Raúl Jiménez.

La joven estrella mexicana, Gilberto Mora, destaca como titular y seguramente se llevará los reflectores para ver cómo reacciona en escenarios de alta presión.

En la portería destaca la presencia de Luis Malagón y en la parte ofensiva vale destacar la aparición del futbolista de Pumas, Jorge Ruvalcaba.

ALINEACIONES CONFIRMADAS MÉXICO VS PARAGUAY

  • México: Luis Malagón, Israel Reyes, Edson Álvarez, Jesús Orozco, Mateo Chávez, Erick Lira, Gilberto Mora, Marcel Ruiz, Jorge Ruvalcaba, Orbelin Pineda y Raúl Jiménez.
  • Paraguay: Orlando Gill, Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Ramón Sosa, Diego Gómez, Antonio Sanabria, Miguel Almirón, Alan Benítez, Braian Ojeda, Matías Galarza y Agustín Sández.

