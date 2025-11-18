Inés Sainz recordó el episodio de "acoso sexual" con los Jets de New York y cómo les "perdonó" una demanda de 5 millones de dólares

En el Draft del 2009 de la NFL, con la quinta selección global, el mexicano-estadounidense de tercera generación, Mark Sánchez, fue seleccionado por los Jets de Nueva York, un hecho que llamó la atención de TV Azteca, que le encargó a la periodista deportiva Inés Sainz una entrevista exclusiva con el mariscal de campo, la misma que derivó en un escándalo por un supuesto acoso sexual.

En una reciente entrevista con Ricardo Peláez en su podcast 'Futbol de cabeza', Sainz recordó aquel episodio con los Jets en el cual les "perdonó" una demanda que les pudo costar 5 millones de dólares, según un grupo de abogados que contactó a la periodista.

La famosa reportera y conductora de TV Azteca confesó que en la NFL le dijeron que no podía tener una entrevista exclusiva debido al corto tiempo de anticipación, pero que podía llevarla a cabo en los vestidores en la tradicional atención a medios de comunicación que hacen los equipos antes del inicio de temporada.

"Llego el día del entrenamiento y desde ahí notas cuando te notas, vi que los jugadores lanzaban la bola cerca de donde estaba yo y bajo a los vestidores, me voy directo a su locker (de Mark Sánchez), y cuando entro ya estaban algunos de los equipos especiales y la defensiva y cuando entro, inmediatamente empiezan de que 'ay señorita bonita' y a decir cosas, pero a mi esas cosas no me asustan, en México pasas al lado de una obra y qué cosas no escuchas...", reveló Inés.

Además, aclaró que no era la única periodista ahí, ya que fue acompañada por 20 hombres y otras 2 mujeres. Sin embargo, el drama apenas comenzaba.

"A las 5 de la mañana suena mi teléfono y me llama el Comisionado de Seguridad de la NFL para decirme que estaban investigando la denuncia que hay por acoso sexual contra mi, pero yo le dije que eso no pasó", reveló la experimentada periodista mexicana.

Sin embargo, compartió que tuvo que ir a las oficinas de la NFL en Nueva York para explicar lo sucedido a un grupo de abogados de la liga y del equipo.

"Defínanme qué es acoso sexual ustedes, porque capaz lo tenemos identificado distinto. Nadie hablaba, entonces yo dije que para mí es verse envuelta en una situación en la que alguien por su situación de poder o privilegio te puede forzar a algo que no quieres en ese contexto y les dije que eso no pasó, les dije que yo entré, oí piropos y que no iba a hacer nada... firmé papeles de que no iba a denunciar", confesó, aunque manifestó que un grupo de abogados la contactó para decirle que podía sacarle hasta 5 millones de dólares al equipo y a la NFL.

Sin embargo, aunque Inés Sainz dijo que no iba a hacer ninguna denuncia, al día siguiente de la reunión se encontró con su rostro en los periódicos de la ciudad y la historia del supuesto acoso sexual por parte de los Jets. De hecho, finalizó la anécdota compartiendo que el dueño del equipo la llamó para disculparse, asegurarse de que no haría ninguna denuncia y ofreciéndole boletos para futuras ocasiones.

