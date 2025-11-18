Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

Más Información
Quedaron definidos los horarios de las semifinales en la temporada 2025 de la Liga Mayor de la ONEFA
Estadio Banorte: Se filtran imágenes actualizadas del avance del recinto a menos de siete meses del Mundial
La Fecha FIFA de noviembre marcó un punto de quiebre en el camino hacia la Copa del Mundo 2026 para varias selecciones.
Luego de largas y emocionantes eliminatorias por todo el planeta, la máxima justa de la FIFA ha logrado conocer a nuevos equipos, quienes, con talento y una dosis de fortuna, han asegurado su lugar para buscar levantar el trofeo.
Lee también Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo
Para este momento, ya hay 39 clasificados, incluyendo a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.
La recta final hacia la Copa del Mundo 2026 se convierte en una carrera contrarreloj por los últimos boletos. Las plazas restantes se definirán en la última ventana eliminatoria y en los repechajes intercontinentales, donde la tensión será máxima.
TODAS LAS SELECCIONES QUE HAN LOGRADO SU BOLETO A LA COPA DEL MUNDO
Anfitriones (3): Canadá, Estados Unidos y México.
Asia (8): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, y Uzbekistán.
África (9): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
Conmebol (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Europa (12): Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Noruega, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.
Oceanía (1): Nueva Zelanda.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]