El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que tuvo "una buena reunión" con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, y agregó que confía en que "hará un gran trabajo", en un giro a sus comentarios anteriores sobre el socialdemócrata.

Coincidieron en que su reunión en la Casa Blanca fue "muy productiva", un encuentro que se produjo tras una tensa campaña electoral llena de ataques entre ambos.

“Agradecí la reunión con el presidente; como él mismo dijo, fue una reunión productiva centrada en un lugar de admiración y amor compartidos: la ciudad de Nueva York”, dijo Mamdani.

Lee también Mamdani anuncia “nueva era” con su equipo de transición

El presidente y el alcalde electo intercambiaron comentarios cordiales; Trump le felicitó por su victoria electoral y Mamdani dijo que “apreciaba la conversación”.

Mamdani hizo hincapié en “la necesidad de ofrecer vivienda asequible a los neoyorquinos, los ocho millones y medio de personas que llaman hogar a nuestra ciudad, que luchan por poder costear la vida en la ciudad más cara de los Estados Unidos”.

Zohran Mamdani saluda a sus simpatizantes, tras ganar en las primarias demócratas de Nueva York para la alcaldía. FOTO: AFP/Archivo

“Hablamos del alquiler, hablamos de la comida, hablamos de los servicios públicos. Hablamos de las diferentes maneras en que la gente está siendo expulsada”, dijo Mamdani, refiriéndose a los temas centrales de su campaña para la alcaldía.

“Agradezco el tiempo que pasé con el presidente, agradezco la conversación y espero con interés trabajar juntos para brindar esa asequibilidad a los neoyorquinos.”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es