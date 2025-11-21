Más Información

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Profepa denuncia ante la FGR caso de 774 tortugas traficadas como cosméticos; fueron halladas en el aeropuerto de Tijuana

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; cuestiona el concurso de belleza

Detienen a Isidro Santamaría, dirigente de la CTM en Quintana Roo, por presunto homicidio

Alistan feministas marcha por el 25N en CDMX

El presidente de Estados Unidos, , aseguró este viernes que tuvo "una buena reunión" con el alcalde electo de , Zohran Mamdani, y agregó que confía en que "hará un gran trabajo", en un giro a sus comentarios anteriores sobre el socialdemócrata.

Coincidieron en que su reunión en la fue "muy productiva", un encuentro que se produjo tras una tensa campaña electoral llena de ataques entre ambos.

“Agradecí la reunión con el presidente; como él mismo dijo, fue una reunión productiva centrada en un lugar de admiración y amor compartidos: la ciudad de Nueva York”, dijo Mamdani.

El presidente y el alcalde electo intercambiaron comentarios cordiales; Trump le felicitó por su victoria electoral y Mamdani dijo que “apreciaba la conversación”.

Mamdani hizo hincapié en “la necesidad de ofrecer vivienda asequible a los neoyorquinos, los ocho millones y medio de personas que llaman hogar a nuestra ciudad, que luchan por poder costear la vida en la ciudad más cara de los Estados Unidos”.

Zohran Mamdani saluda a sus simpatizantes, tras ganar en las primarias demócratas de Nueva York para la alcaldía. FOTO: AFP/Archivo
“Hablamos del alquiler, hablamos de la comida, hablamos de los servicios públicos. Hablamos de las diferentes maneras en que la gente está siendo expulsada”, dijo Mamdani, refiriéndose a los temas centrales de su campaña para la alcaldía.

“Agradezco el tiempo que pasé con el presidente, agradezco la conversación y espero con interés trabajar juntos para brindar esa asequibilidad a los neoyorquinos.”

