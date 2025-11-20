Más Información

Washington. La Casa Blanca defendió este miércoles que el presidente le dijera "cerda" a una periodista que le hizo una pregunta sobre el , un episodio que suscitó indignación.

El incidente ocurrió el pasado viernes durante un intercambio con la prensa a bordo del avión presidencial: la periodista de la agencia Bloomberg Catherine Lucey le preguntó a Trump por qué no quería publicar los archivos sobre la investigación del delincuente sexual , "si no había nada incriminatorio" en ellos.

"Cállate. Cállate, cerdita", le respondió Trump. El video tardó hasta este martes en volverse viral en redes.

"Esta periodista se comportó de una manera inapropiada y poco profesional hacia sus colegas en el avión. Si uno busca pelea, la encuentra", dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato.

El modo en que la periodista preguntó a Trump no tenía nada de.

Cuando el presidente responde a las preguntas en su avión o en el, los reporteros rivalizan por llamar su atención alzando la voz y, a veces, interrumpiéndose unos a otros.

Es eso lo que ocurrió durante el intercambio con Lucey.

Como de costumbre, Trump se acercó unos minutos a la cabina del reservada a la prensa y le preguntaron sobre el , en el cual su gobierno se encuentra empantanado desde hace meses.

Visiblemente molesto, respondió que no sabía nada sobre los del financiero, a quien frecuentó durante muchos años y que se en prisión antes de su juicio.

Fue entonces cuando la periodista de Bloomberg intentó retomar la conversación con el presidente e hizo una pregunta sobre su negativa a publicar los documentos de la investigación.

Trump la interrumpió, la señaló con el dedo y le dijo: "Cállate. Cállate, cerdita".

Desde que volvió en enero al poder, el presidente republicano multiplicó sus contra periodistas de medios a los que considera hostiles a su gobierno.

Contactada por la AFP sobre el tema, la asociación que representa a los corresponsales en la Casa Blanca (WHCA) no respondió inmediatamente.

El martes, Trump cargó contra otra periodista y amenazó con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, después que la reportera Mary Bruce lo cuestionara sobre un posible conflicto de intereses por los negocios de su familia en , durante la visita a la Casa Blanca del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

La periodista también lo cuestionó sobre el .

"Sabe, no es la pregunta lo que me molesta. Es su actitud. Creo que usted es una terrible periodista", respondió Trump, furioso.

