Más Información

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Inicia discusión de la Ley de Ingresos 2026 en la Cámara de Diputados

Inicia discusión de la Ley de Ingresos 2026 en la Cámara de Diputados

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Chocan dos unidades del transporte público en la GAM; hay 10 personas lesionadas

Chocan dos unidades del transporte público en la GAM; hay 10 personas lesionadas

Pide Diana Sánchez Barrios la detención de quienes ordenaron el atentado en su contra

Pide Diana Sánchez Barrios la detención de quienes ordenaron el atentado en su contra

El tenor italiano visitó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la e interpretó su famosa canción "Con te partirò" (Por ti volaré) en la Oficina Oval.

La asesora de la Casa Blanca, Margo Martin, compartió en un vídeo donde el artista de 67 años interpreta la famosa pieza frente a Trump.

"Viene el 5 de diciembre a actuar en la Casa Blanca para algunos. Si los miembros del gabinete son buenos, si hacen un buen trabajo, los dejaremos venir con otros, ¿de acuerdo? Nos lo vamos a pasar bien", dijo Trump sobre el motivo de la visita del artista.

Bocelli acudió al despacho acompañado de su familia y fue recibido por el mandatario previo a su reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Lee también

A través de la Fundación Andrea Bocelli (ABF), el italiano ha implementado proyectos de ayuda para refugiados ucranianos y se ha pronunciado en favor del país en eventos públicos.

La visita del artista no se encontraba dentro de la agenda presidencial compartida por la Casa Blanca para este viernes.

Bocelli ha visitado la Casa Blanca en distintas ocasiones, la primera fue en 1998 cuando cantó para el entonces mandatario demócrata Bill Clinton y en 2011 se presentó en un evento privado de Trump en su club privado de Mar-a-Lago, en Florida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Visa de turista. Foto: iStock

Primer paso para tu visa americana de turista: Qué es el formulario DS-160 y cómo llenarlo

SAT va por tu aguinaldo 2025 si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos. Foto: Canva / SAT

SAT va por tu aguinaldo 2025: si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos

Visa láser/ iStock/rarrarorro

¿Puedo viajar a Estados Unidos sólo con la BCC (Tarjeta de Cruce Fronterizo)?

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Equipaje documentado/ iStock/ twinsterphoto

¿Vas a volar a Estados Unidos? No empaques estos artículos en tu maleta documentada

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Los 4 errores por los que te quitan la visa americana de turista, según abogado