Drones iluminan Santa Lucía; México honra el 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201

México vs Paraguay: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo al Mundial 2026

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

Christian Nodal genera caos a su llegada al Reclusorio Norte; evita orden de aprehensión tras comparecer en CDMX

Miguel Herrera se despide de la selección de Costa Rica tras ser eliminado del Mundial 2026: "Nunca tuve un fracaso como este"

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Vinculan a proceso a tres detenidos tras marcha de Generación Z; llevarán su proceso en libertad

Luis Mendoza pide 155 mdp de presupuesto para reforzar seguridad en alcaldía Benito Juárez; destaca buenos resultados

Washington.— El viernes, en el Air Force One, una periodista preguntó al mandatario Donald Trump qué pudo haber querido decir el pederasta Jeffrey Epstein con que el republicano "sabía de las chicas"."No sé nada al respecto", respondió Trump. La reportera insistió: "Si no hay nada incriminador en los archivos, señor, ¿por qué no...?", antes de ser bruscamente interrumpida por Trump. "¡Cállate! ¡Cállate, cerda!", espetó el mandatario mientras la señalaba.

Ayer, Trump defendió al príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, frente a una pregunta de la corresponsal de ABC News, Mary Bruce. Luego elloa lo cuestionó por el caso Epstein: “No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein. Le diré algo. Creo que se le debería retirar la licencia [de transmisión] a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas”, añadió.

