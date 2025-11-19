Más Información
Washington.— El viernes, en el Air Force One, una periodista preguntó al mandatario Donald Trump qué pudo haber querido decir el pederasta Jeffrey Epstein con que el republicano "sabía de las chicas"."No sé nada al respecto", respondió Trump. La reportera insistió: "Si no hay nada incriminador en los archivos, señor, ¿por qué no...?", antes de ser bruscamente interrumpida por Trump. "¡Cállate! ¡Cállate, cerda!", espetó el mandatario mientras la señalaba.
Ayer, Trump defendió al príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, frente a una pregunta de la corresponsal de ABC News, Mary Bruce. Luego elloa lo cuestionó por el caso Epstein: “No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein. Le diré algo. Creo que se le debería retirar la licencia [de transmisión] a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas”, añadió.
