Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

EU va contra exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien vincula con el Cártel de Sinaloa

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Marcha Generación Z: Sheinbaum niega persecución política contra imputados; detención fue por hechos violentos, dice

SRE lamenta muerte de senderistas mexicanos en el parque Torres del Paine, Chile; mantiene contacto con familiares

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “súper computadora”, la más grande de AL

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Comerciantes del Centro Histórico calculan pérdidas por 500 mdp por destrozos en marcha de la generación Z

La Canaco CDMX estima que negocios del Centro gastan más de mil millones al año para protegerse de actos vandálicos en marchas

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que va a "trabajar" para poner fin a la después de que el príncipe heredero de Arabia Saudita, , le pidiera ayuda para poner fin al conflicto.

Desde abril de 2023, Sudán sufre un conflicto entre el ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que ha causado miles de muertos y casi 12 millones de desplazados.

"Su majestad desea que haga algo muy importante en relación con Sudán. No estaba en mis planes involucrarme en ello, pensaba que era algo descabellado y fuera de control", declaró Trump en un foro empresarial.

"Pero veo lo importante que es para usted y para muchos de sus amigos aquí presentes. Y vamos a empezar a trabajar en Sudán", adelantó.

