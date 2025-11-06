Más Información
Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar de Sudán que lleva más de dos años en guerra con el ejército regular, anunciaron que habían aceptado una propuesta de tregua humanitaria presentada por los mediadores.
"En respuesta a las aspiraciones e intereses del pueblo sudanés, las Fuerzas de Apoyo Rápido confirman su acuerdo para entrar en la tregua humanitaria propuesta por los países del Quad", afirmaron las FAR en un comunicado, en referencia al grupo formado por Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
El gobierno sudanés, alineado con el ejército, indicó a principios de esta semana que seguiría adelante con la guerra tras una reunión interna sobre una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos.
