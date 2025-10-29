Más Información

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Interpol detiene a exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Ginebra. Más de 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en un ataque al Hospital Materno Saudí de Al Fasher, la ciudad del norte de Darfur () tomada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el pasado fin de semana, denunció la (OMS).

El director general de la agencia sanitaria de la Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en su cuenta de X que la organización está "horrorizada y profundamente conmocionada" por estas muertes, que se producen después de que se denunciaran en el lugar otros ataques y detenciones de trabajadores sanitarios.

En los dos años y medio de conflicto entre Ejército y las FAR, la ha verificado al menos 185 ataques contra la red sanitaria sudanesa, con mil 204 muertos y 416 heridos, incluyendo pacientes y trabajadores sanitarios.

Muchas áreas del hospital El Fasher, en Sudán, están cerradas tras los bombardeos. Foto: UNFPA
Muchas áreas del hospital El Fasher, en Sudán, están cerradas tras los bombardeos. Foto: UNFPA

Estos ataques "deben detenerse de forma inmediata e incondicional, y todos los pacientes, trabajadores de la salud e instalaciones sanitarias deben ser protegidos por el ", subrayó Tedros en X.

Ya el lunes, un día después de que las FAR anunciaran la toma de Al Fasher tras año y medio de asedio, Naciones Unidas denunció que las estaban perpetrando ejecuciones sumarias de civiles que intentaban huir de la ciudad.

La Oficina de la ONU para los señaló que muchas de esas ejecuciones podrían tener motivación étnica.

Los a la ciudad del 22 al 26 de octubre, que concluyeron con la rendición de la sexta división de infantería del ejército sudanés, también causaron la muerte de numerosos civiles, entre ellos trabajadores humanitarios voluntarios, según Naciones Unidas.

