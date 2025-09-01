Más Información

Inicia toma de protesta del nuevo Poder Judicial en el Senado; sigue la cobertura en VIVO

Inicia toma de protesta del nuevo Poder Judicial en el Senado; sigue la cobertura en VIVO

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"

"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"

Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa

Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa

Saquon Barkley es elegido mejor jugador en toda la NFL; encabeza la lista de los 100 mejores elementos de la liga

Saquon Barkley es elegido mejor jugador en toda la NFL; encabeza la lista de los 100 mejores elementos de la liga

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

¿Cuánto tiempo estarán en funciones los nuevos ministros de la Corte?; Esquivel, Batres y Ahlf las más longevas en el pleno

¿Cuánto tiempo estarán en funciones los nuevos ministros de la Corte?; Esquivel, Batres y Ahlf las más longevas en el pleno

Carlos Slim obtiene concesión para generar electricidad en Guanajuato; obtiene permisos para explorar recursos geotérmicos

Carlos Slim obtiene concesión para generar electricidad en Guanajuato; obtiene permisos para explorar recursos geotérmicos

Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum íntegro; consulta aquí sus más de mil 200 páginas

Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum íntegro; consulta aquí sus más de mil 200 páginas

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Turistas viven momentos de pánico en Tequila, Jalisco; hombre en presunto estado de ebriedad desarma a policía y dispara

Turistas viven momentos de pánico en Tequila, Jalisco; hombre en presunto estado de ebriedad desarma a policía y dispara

Tráiler queda colgando de puente en Naucalpan, Edomex; dos autos resultan afectados

Tráiler queda colgando de puente en Naucalpan, Edomex; dos autos resultan afectados

Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias sepultó el pasado domingo la aldea de Tarsin, en el oeste de, provocando la muerte de unas mil personas y dejando un solo sobreviviente, según informó este martes el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán en un comunicado.

"Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo", indicó en el texto el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour.

Según las primeras informaciones la totalidad de los aldeanos, unas mil personas entre las cuales se cuentan "hombres, mujeres y niños", murieron por el deslizamiento de tierra que ocurrió el domingo y solo una persona logró sobrevivir.

Lee también:

El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán resaltó que la aldea de Tarsin quedó "completamente arrasada", por lo que hizo un llamado a las Naciones Unidas para brindar apoyo en la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros.

Sudán está inmersa en una guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado de Darfur del Norte, lo que ha obligado al desplazamiento forzado de personas que buscan refugio en las montañas de Marra.

El Movimiento Ejército de Liberación es un grupo rebelde de Darfur que controla precisamente esa zona montañosa de Jebel Marra y que se ha mantenido neutral en los choques entre las FAR y el Ejército.

Los comités de resistencia de Darfur Occidental denunciaron en un comunicado que las zonas de Abu Toq y Maataqi "fueron escenario esta madrugada de un sangriento ataque armado de una milicia que se cree que forma parte de las FAR", sin señalar a ningún grupo en particular, ya que en esta región hay varios asociados con los paramilitares. Al menos ocho personas murieron y otras cinco resultaron heridas.

Según testigos consultados por la ONG, los combatientes "irrumpieron en los dos pueblos a primer hora de la mañana con armas pesadas y ligeras y dispararon de forma aleatoria contra los habitantes antes de iniciar una amplia campaña de saqueos de casas y mercados".

Lee también

Decenas de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares hacia otras zonas de Darfur, pero los heridos se encuentran en "una situación crítica debido a la ausencia de servicios sanitarios y la escasez de medicamentos", de acuerdo con la nota.

La guerra en Sudán estalló en 2023 por los desacuerdos entre el Ejército y las FAR en la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares, y desde entonces el conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a unas 13 millones a abandonar sus hogares.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y México. Foto: Adobe / Gobierno de México

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y otros estados

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos. Foto: Adobe / Banco del Bienestar

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

Qué es la Solicitud de Naturalización N-400, cuánto cuesta, qué pide y cómo llenarla, según USCIS

Trabajo en Alemania /iStock/frantic00

Llega encuentro de Inteligencia Artificial a México y oportunidades para estudiar en Alemania

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre