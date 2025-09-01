Más Información

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Regreso a clases 2025; fechas de puentes escolares y vacaciones para planificar el año escolar

Regreso a clases 2025; fechas de puentes escolares y vacaciones para planificar el año escolar

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Más de 800 personas murieron y al menos 2 mil 700 resultaron heridas en el este de por un sismo de magnitud 6, seguido de que se sintieron a cientos de kilómetros, informaron este lunes las autoridades.

El temblor con en una zona remota y montañosa a 27 km de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar se produjo justo antes de la medianoche, y la onda sísmica se sintió desde Kabul, hasta Islamabad, la capital de Pakistán.

El sismo relativamente superficial, con una profundidad de ocho kilómetros, lo que explica el elevado y los daños en las provincias de Nangarhar, Kunar y Laghman.

Lee también

Más de 1.2 millones de personas probablemente sintieron sacudidas fuertes o muy fuertes, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

En el distrito de Nurgal, una de las zonas más afectadas de la provincia de Kunar, los habitantes relataron que vivieron una noche del terror.

"Las habitaciones y las paredes se derrumbaron sobre las mujeres y los niños, algunos murieron en el acto y otros fueron heridos", contó a AFP Zafar Khan Gojar, de 22 años.

Lee también

Edificios dañados tras un terremoto en Kunar, Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Al menos 800 personas murieron y unas 2.000 resultaron heridas tras un terremoto superficial de magnitud 6,0 ​​y varias réplicas que sacudieron Nangarhar y Kunar, en el este de Afganistán, durante la noche, informaron las autoridades el lunes. Foto: EFE
Edificios dañados tras un terremoto en Kunar, Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Al menos 800 personas murieron y unas 2.000 resultaron heridas tras un terremoto superficial de magnitud 6,0 ​​y varias réplicas que sacudieron Nangarhar y Kunar, en el este de Afganistán, durante la noche, informaron las autoridades el lunes. Foto: EFE

"Nuestros vecinos perdieron seres queridos. Mi hermano se rompió una pierna y tuvo que ser trasladado en helicóptero", añadió el hombre desde el hospital, donde vela por su hermano.

Cerca del epicentro, en la provincia de Kunar, el balance provisional es de 800 muertos, anunció el portavoz del gobierno, Zabihulá Mujahid, en una rueda de prensa en Kabul.

En el pueblo montañoso de Wadir, los habitantes de los alrededores buscan entre los de las casas intentando encontrar .

Lee también

"En cada casa, hubo al menos una persona muerta o herida", dijo Gul Mohamad Rasuli, un habitante del pueblo de 55 años que resultó herido.

Algunas de las aldeas más afectadas en la provincia de Kunar "siguen siendo inaccesibles debido a los bloqueos en las carreteras", advirtió la agencia de la para las en un comunicado.

Las autoridades y la ONU movilizan esfuerzos para el rescate y el ministerio de Defensa informó que se han llevado a cabo 40 vuelos.

Lee también

Edificios dañados tras un terremoto en Kunar, Afganistán, el 01 de septiembre de 2025. Al menos 800 personas murieron y unas 2.000 resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 6,0 ​​poco profundo y varias réplicas sacudieran Nangarhar y Kunar en el este de Afganistán durante la noche, informaron las autoridades el lunes. Foto: EFE
Edificios dañados tras un terremoto en Kunar, Afganistán, el 01 de septiembre de 2025. Al menos 800 personas murieron y unas 2.000 resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 6,0 ​​poco profundo y varias réplicas sacudieran Nangarhar y Kunar en el este de Afganistán durante la noche, informaron las autoridades el lunes. Foto: EFE

En la provincia de Nangarhar se registraron 12 muertos y 255 heridos y en Laghman una decena de lesionados.

Los talibanes, que volvieron al poder en Afganistán en 2021, advirtieron que el balance de aumentará a medida que avance la búsqueda en las zonas remotas y dijeron que los daños son "muy importantes" en Kunar.

"Nunca habíamos vivido nada parecido", contó a la AFP Ijaz Ulhaq Yaad, un alto funcionario del distrito de Nurgal, en la provincia de Kunar. "Fue terrorífico, los niños y las mujeres gritaban", explicó por teléfono.

Lee también

Muchas familias acababan de regresar a Afganistán tras haber sido expulsadas de su exilio en e . En total cerca de cuatro millones de afganos han vuelto al país.

"Había unas 2 mil familias de refugiados que habían regresado y planeaban reconstruir su hogar" en esta región agrícola fronteriza con Paquistán, explicó el responsable.

El secretario general de la ONU, , expresó su "solidaridad" con Afganistán y el expresó que está "profundamente entristecido" por las muertes provocadas por el temblor.

Lee también

Edificios dañados tras un terremoto en Kunar, Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Al menos 800 personas murieron y unas 2.000 resultaron heridas tras un terremoto superficial de magnitud 6,0 ​​y varias réplicas que sacudieron Nangarhar y Kunar, en el este de Afganistán, durante la noche, informaron las autoridades el lunes. Foto: EFE
Edificios dañados tras un terremoto en Kunar, Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Al menos 800 personas murieron y unas 2.000 resultaron heridas tras un terremoto superficial de magnitud 6,0 ​​y varias réplicas que sacudieron Nangarhar y Kunar, en el este de Afganistán, durante la noche, informaron las autoridades el lunes. Foto: EFE

Cadena de Hindu Kush punto de contacto con placas tectónicas en Afganistán

Los sismos en Afganistán son frecuentes, en especial en la cadena montañosa de Hindu Kush, cerca del punto de contacto de las eurasiática e india.

En 2023 Afganistán vivió otro terremoto de gran magnitud en la ciudad de Herat, fronteriza con Irán, que dejó más de mil 500 muertos y 63 mil viviendas destruidas.

La provincia de Nangarhar también se vio afectada la noche del viernes pasado por las inundaciones que dejaron cinco muertos y destruyeron cosechas, según las autoridades provinciales.

Lee también

Tras cuatro décadas de , Afganistán vive una situación humanitaria desastrosa, agravada por la caída de la ayuda externa desde el regreso de los talibanes al poder, que complica todavía más la capacidad de este país empobrecido de responder a los desastres.

En 2015, más de 380 personas murieron en Paquistán y Afganistán cuando un potente de magnitud 7.5 golpeó a los dos países, aunque Paquistán registró un número mayor de fallecidos.

En junio de 2022, otro terremoto de magnitud 5.9 sacudió la provincia oriental de Paktika, donde más de mil personas murieron y decenas de miles se quedaron sin casa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y México. Foto: Adobe / Gobierno de México

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y otros estados

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos. Foto: Adobe / Banco del Bienestar

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

Qué es la Solicitud de Naturalización N-400, cuánto cuesta, qué pide y cómo llenarla, según USCIS

Trabajo en Alemania /iStock/frantic00

Llega encuentro de Inteligencia Artificial a México y oportunidades para estudiar en Alemania

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre