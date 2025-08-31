Más Información

Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

Morena intervendrá en elección del PAN para Mesa Directiva en Diputados; Monreal exige perfil institucional y plural

Rodeadas de Haces, Gutiérrez Luna y Monreal, Rosa Icela pide austeridad a los despilfarradores

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Cannabis, activismo por la regulación; ¿si planto una marihuana, ¿soy una narca?

Búsqueda de hijos merma su salud; madres pierden la vista, padecen cáncer u otras enfermedades

Advierten por falsos cirujanos en Nuevo León

Noroña pelea su marca "Noroña es Pueblo"; intentaron registrarla ante el IMPI sin su consentimiento

Secretaría de las Mujeres atiende caso de Giovanna Richer, víctima de trata; joven fue vendida por su madre a los 10 años

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

La nueva era de la ignorancia

Rosario Castellanos: la familia y los amigos del homosexual

Ciudad del Vaticano. El denunció el domingo la "pandemia de armas, grandes y pequeñas", mientras rezaba públicamente por las durante una misa en una escuela católica en Estados Unidos.

El primer papa estadounidense de la historia habló en inglés al condenar el ataque y la "lógica de las armas" que alimenta las en todo el mundo, durante su bendición dominical al mediodía desde su estudio con vistas a la plaza de San Pedro.

“Nuestras oraciones para las víctimas del trágico tiroteo durante una misa escolar en el estado estadounidense de ”, dijo Leo, nacido en Chicago. “Mantenemos en nuestras oraciones a los innumerables niños asesinados y heridos cada día en todo el mundo. Roguemos a Dios que detenga la pandemia de armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo”.

Dos niños murieron el miércoles y 20 personas resultaron heridas durante el ataque con disparos en la iglesia de la Anunciación en Minneapolis, cuando cientos de estudiantes de la cercana de la Anunciación y otros se habían reunido para una misa. La persona que asaltó el lugar disparó 116 rondas de rifle a través de las vidrieras de la iglesia y luego se suicidó.

El ataque reavivó el debate sobre las armas en. Aquellos que apoyan comprobaciones de antecedentes más estrictas para la compra de armas y otras leyes, a menudo , dicen que los políticos republicanos que recurren a "pensamientos y oraciones" después de tratan de desviar la atención de su propia inacción sobre las restricciones de armas.

Inmediatamente después del tiroteo, León se había abstenido de hacer comentarios políticos sobre las armas en Estados Unidos, enviando un telegrama de condolencias que se centraba exclusivamente en lo espiritual. Dijo que estaba entristecido por la “terrible tragedia” y envió sus “sinceras condolencias y la seguridad de cercanía espiritual a todos los afectados”.

El predecesor de León, el , criticó durante mucho tiempo a la y la proliferación de armas que alimentan las guerras, y tachó a los fabricantes de armas de “mercaderes de la muerte”. Durante su histórico discurso de 2015 ante el Congreso de Estados Unidos, el papa argentino preguntó a los legisladores por qué se vendían armas puramente para matar.

“Lamentablemente, la respuesta, como todos sabemos, es simplemente por dinero: dinero que está empapado de sangre, a menudo sangre inocente”, dijo Francisco entonces. “Frente a este silencio vergonzoso y culpable, es nuestro deber enfrentar el problema y detener el comercio de armas”.

León había comenzado su exhortación el domingo exigiendo un inmediato en y un “compromiso serio con el diálogo” por parte de los bandos en conflicto.

“Es hora de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y tomen el camino de las negociaciones y la paz, con el apoyo de la comunidad internacional”, dijo. “La voz de las armas debe ser silenciada, mientras que la voz de la fraternidad y la justicia debe alzarse”.

