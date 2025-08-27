Washington. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) lanzó una investigación por terrorismo y crimen de odio contra los católicos tras el tiroteo en una iglesia de Minneapolis que causó dos muertos y 17 heridos entre niños y adultos, indicó su director Kash Patel.

"El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos", afirmó Patel en X.

Explicó que dos niños perdieron la vida en el ataque: uno de ocho años y uno de 10. Además, 14 menores y tres adultos resultaron lesionados.

Lee también: Identifican al autor del tiroteo en escuela de Minneapolis; publicó videos con cargadores "para los niños" y “matar a Trump”

Patel confirmó que el agresor fue identificado como Robin Westman, un individuo "nacido hombre bajo el nombre de Robert Westman". El sujeto se quitó la vida tras perpetrar el tiroteo.

"El FBI seguirá actualizando sobre nuestra investigación".

Updates on the shooting in Minneapolis, Minnesota:



The FBI is investigating this shooting as an act of domestic terrorism and hate crime targeting Catholics.



There were 2 fatalities, an 8-year-old and a 10-year-old. In addition, 14 children and 3 adults were injured.



The… https://t.co/ErFZpSieKS — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 27, 2025

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que "tenemos confirmación de que el autor del tiroteo en la escuela católica Annunciation Catholic School de Minneapolis, Minnesota, era un hombre de 22 años que afirmaba ser transgénero".

Denunció que "este monstruo desquiciado atacó a los más vulnerables: niños pequeños que rezaban en la primera misa matutina del año escolar. Este asesino profundamente enfermo garabateó las palabras 'Por los niños', '¿Dónde está su Dios?' y 'Matar a Donald Trump' en los múltiples cargadores de rifle que tenía y que mostró en videos difundidos en YouTube.

"Este nivel de violencia es inconcebible", aseguró Noem.

We have confirmation that the shooter at Annunciation Catholic School in Minneapolis, MN was a 22 year-old man, claiming to be transgender.



This deranged monster targeted our most vulnerable: young children praying in their first morning Mass of the school year. This deeply sick… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) August 27, 2025

Ningún funcionario del gobierno, hasta el momento, ha mencionado la gran cantidad de armas que el atacante tenía en su poder. En contraste, los demócratas insistieron en la necesidad de controlar mejor la venta de armas para reducir la violencia armada.

El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, expresó: “No digan que ahora solo se trata de pensamientos y oraciones; estos niños estaban literalmente rezando. Era la primera semana de clases, estaban en una iglesia”, señaló.

Lee también: FOTOS: Tiroteo en escuela de Minneapolis durante regreso a clases; deja 3 muertos y 17 heridos

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo que el tirador —armado con un fusil, escopeta y pistola— se acercó al costado de la iglesia y disparó docenas de rondas a través de las ventanas hacia los menores sentados en las bancas durante la misa en la Escuela Católica de la Anunciación poco antes de las 8:30 de la mañana.

Videos que se están revisando de YouTube muestran que Westman tenía múltiples armas, entre ellas un rifle semiautomático y una escopeta. Los cargadores tenían garabateadas las frases “para los niños” y “matar a Donald Trump”.

Según los registros judiciales, la madre de Robin Westman solicitó en 2019 cambiar el nombre de su hijo, de Robert Paul Westman a Robin M. Westman, en el condado de Dakota, porque se identificaba como mujer.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm