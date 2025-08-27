Dos niños fueron asesinados por un hombre armado que atacó una iglesia en Mineápolis (norte de Estados Unidos) el miércoles, y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores, informó la policía. El agresor, que se quitó la vida, ha sido identificado por medios estadounidenses como Robin Westman, obsesionado con autores de tiroteos masivos y “pensamientos extremadamente violentos”, según dijeron las autoridades.

Agentes de procuración de justicia confirmaron a NBC News que el sospechoso, de 23 años, dejó videos publicados en YouTube con escritos que hacen referencia al suicidio, así como a “pensamientos e ideas extremadamente violentos”. En una de esas grabaciones, pedía perdón a su familia por lo que estaba a punto de hacer.

De acuerdo con el medio The New York Post, en uno de los videos, una mano pasa lentamente las páginas de un cuaderno rojo, que está colocado sobre lo que parecen ser diagramas esquemáticos de armas.

Cada página está llena de garabatos ilegibles escritos a mano y de repente se puede escuchar a la persona que pasa las páginas riendo maniáticamente.

Otros videos muestran que el sospechoso estaba obsesionado con los autores de tiroteos masivos, entre ellos Adam Lanza, el asesino de Sandy Hook.

También se encontró un boceto hecho a mano de la distribución interior de una iglesia, aunque no está claro si esa iglesia era la de la Escuela Católica Annunciation, donde se cometió el tiroteo.

Robin Westman, the suspected shooter in today’s mass shooting at the Annunciation Catholic Church and School in Minneapolis, Minnesota, appears to have had a YouTube Channel named “Robin W” which has since been deleted, that contained several video consisting of guns, a manifesto… pic.twitter.com/B3JJUOIGJp — OSINTdefender (@sentdefender) August 27, 2025

Atacante de escuela católica en Minneapolis tenía varias armas

Westman estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo a periodistas que el tirador no era conocido por las fuerzas del orden.

Los videos que se están revisando de YouTube muestran, según el New York Post y NBC, múltiples armas, entre ellas un rifle semiautomático y una escopeta. Los cargadores tenían garabateadas las frases “para los niños” y “matar a Donald Trump”.

El asesino disparó decenas de balas a través de las ventanas de la iglesia de la escuela, donde se celebraba una misa con todos los alumnos para celebrar el inicio del curso. Dos niños de 8 y 10 años perdieron la vida, y otros 14 fueron heridos, junto con tres adultos.

El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, dijo que “no se puede expresar con palabras la gravedad, la tragedia o el dolor absoluto de la situación”.

Frey, un firme defensor del control de armas de fuego, expresó también su enojo. “No digan que ahora solo se trata de pensamientos y oraciones; estos niños estaban literalmente rezando. Era la primera semana de clases, estaban en una iglesia”, señaló.

Tirador de escuela en Minneapolis cambio su nombre, se identificaba como mujer

En otro video, Westman enviaba aparentemente un mensaje a su familia: "No espero perdón ni disculpas. Cargo demasiado peso encima. Pero a mis amigos y los cercanos a mí, me disculpo por el efecto que mis acciones tendrán en sus vidas".

Según los registros judiciales, la madre de Robin Westman solicitó en 2019 cambiar el nombre de su hijo, de Robert Paul Westman a Robin M. Westman, en el condado de Dakota, porque se identificaba como mujer.

Dado que Westman era menor de edad en ese momento, su madre tuvo que firmar el cambio. Según la solicitud, Westman "se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación".

Una fuente dijo al Star Tribune que la madre de Westman trabajó en el pasado en la iglesia donde ocurrió el ataque.

BREAKING: The Minneapolis shooting suspect has been identified as Robin Westman.



The alleged shooter released multiple videos on social media, which showed that he clearly hated Christians. They have since been taken down.



"Where is your God?" read one mag.



Evil monster. pic.twitter.com/oyiCkqNwkw — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2025

