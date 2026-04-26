Washington.— El sospechoso por un incidente de tiroteo ocurrido durante una cena de alto nivel con corresponsales a la que asistieron el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios estadounidenses portaba armas de fuego y cuchillos, y se cree que actuó solo, dijeron las autoridades.

“En este momento no tenemos motivos para creer que haya habido otra persona involucrada”, declaró la alcaldesa Muriel Bowser en una conferencia de prensa. “Por ahora, todo parece indicar que actuó solo”. Añadió: “Por el momento, no parece existir ningún tipo de peligro para el público”.

La fiscal federal Jeanine Pirro dijo que el sospechoso ha sido acusado de delitos relacionados con armas de fuego y agresión. Las autoridades mencionaron que el sospechoso será presentado el lunes ante los tribunales y que aparentemente era huésped del hotel.

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El sospechoso del tiroteo fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, según informaron varios medios de EU.

Trump afirmó que el sospechoso portaba varias armas antes de ser detenido por el Servicio Secreto. Un agente resultó herido de bala, pero llevaba un chaleco antibalas. “Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco antibalas cumplió su función”, dijo Trump.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington. Foto: Tom Brenner/AP

“Estamos examinando todos los restos balísticos encontrados en el lugar, incluyendo el arma larga y los casquillos. Estamos realizando entrevistas a testigos en este momento”, explicó Kash Patel, director del FBI, en una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca poco después de que se produjera el suceso. Patel pidió a cualquiera con información sobre el incidente que se presente ante las autoridades para declarar y aseguró que ya se ha comenzado a investigar “a fondo los antecedentes” del detenido, quien, según Trump, todo parece indicar que actuó solo.

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Trump compartió en su red Truth Social imágenes del hombre arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se ve al hombre esposado en el suelo del hotel.

También compartió imágenes de video de las cámaras de seguridad del recinto. En el metraje, en blanco y negro y de escasa calidad, se ve al hombre corriendo a toda velocidad y a varios miembros del Servicio Secreto desenfundando sus armas y disparando. Trump y el resto de altos cargos fueron evacuados del salón de baile donde se celebraba la cena tras escucharse tres o cuatros disparos que resonaron fuera de esa sala, según contó un periodista de EFE que se encontraba en la gala, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama. Tras la evacuación, más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas los asistentes que se pusieran a cubierto. Agencias

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