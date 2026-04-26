La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inaugura este domingo el Tren “Felipe Ángeles”, de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles(AIFA), tras un retraso en su apertura que estaba programada para Semana Santa.

Sheinbaum Pardo llegó la mañana de este 26 de abril a la estación de Buenavista para subirse al Tren, acompañada de integrantes de su gabinete y de su esposo Jesús María Tarriba.

La Mandataria federal confirmó recientemente que el Tren será operado en su totalidad por el gobierno federal al alcanzar un acuerdo con la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

Lee también Con retraso y sobrecosto llega Tren al AIFA

Explicó que este proyecto ferroviario, que forma parte de la ampliación del sistema suburbano en el Valle de México, pasará de un esquema de operación privada a uno público.

"El Tren Suburbano, que le vamos a llamar el Tren Felipe Ángeles, el que va de Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca, ahora se va a operar como un tren en manos del gobierno”, señaló.

Inauguran el Tren Felipe Ángeles. Foto: Arturo Contreras

Sheinbaum destacó que la transición se realizó “de común acuerdo con CAF”, empresa que participaba en la operación del servicio.

Subrayó que este cambio implica que el control del sistema ferroviario quede en manos del Estado: “Es decir, de manos privadas a manos del pueblo de México”.

Lee también Terminal del Tren Buenavista-AIFA ya tiene nueva señalética

¿Cómo es el Tren FElipe Ángeles?

Los vagones del Tren Felipe Ángeles cuentan con la señalética informativa sobre las estaciones por las que transitará para llegar a la terminal aeroportuaria, partiendo de Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, hasta llegar al municipio de Zumpango, en el Estado de México.

En los alrededores de la estación Buenavista ya fueron habilitadas las máquinas para recargar las tarjetas, mismas que podrán ser las de Movilidad Integrada.

Inauguran el Tren Felipe Ángeles. Foto: Arturo Contreras

El tren utilizará las vías ya existentes del ramal Buenavista-Cuautitlán, cruzando por las estaciones de Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería. Y a partir de ahí comienza el ramal Lechería-AIFA, avanzando por las estaciones Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocán y la terminal de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Lee también Sedena asigna 300 mdp para terminar tren al AIFA

El trayecto total será de aproximadamente 45 minutos, desde Buenavista hasta el AIFA y el nuevo ramal es de 23 kilómetros de doble vía electrificada, cuya puesta en marcha oficial es a partir de este domingo 26 de abril.

¿Cuánto costará el viaje de Buenavista al AIFA?

Banobras informó que el costo será de 45 pesos como promoción por la inauguración del nuevo tren Felipe Ángeles, para el trayecto completo; y de 11.50 pesos por trayectos cortos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL