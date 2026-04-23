Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), destacó que el Tren Suburbano- que cambia de nombre a “Tren Felipe Ángeles”- ya fue adquirido al 100% por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 23 de abril en Palacio Nacional, Mendoza Sánchez señaló que se llegó a un acuerdo con CAF y con Omnitren para que el Tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pase “a manos del pueblo”.

“El Estado de mexicano ya llega al 100% de la posición accionaria en este tren. Es decir, este tren pasa de mano de los privados a manos del pueblo de México”, dijo.

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Tren al AIFA. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

El director general de Banobras señaló que el tren lo va a operar el Fondo Nacional de Infraestructura, además que garantizó seguridad y servicio de calidad para todas las personas usuarias.

Agregó que este medio de transporte “es un activo muy importante” porque va a funcionar como un punto de partida para los trenes, que van desde el centro de la Ciudad de México hasta el AIFA y Pachuca, y también para los trenes del norte que van a pasar por Querétaro.

Expuso que el Tren Felipe Ángeles, tan solo el año pasado, llegó a 45.1 millones de personas usuarias. Indicó que el Tren Suburbano no solamente se hizo con dinero privado, sino con recursos del gobierno.

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“Se hizo con un apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura por 11 mil millones de pesos y con un financiamiento también de Banobras”, dijo.

“Vamos a asegurar que este tren se maneje pues de la manera más eficiente posible”, declaró al destacar el ramal que estará en la estación Lechería para poder llegar al AIFA.

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