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Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), destacó que el - que cambia de nombre a “Tren Felipe Ángeles”- ya fue adquirido al 100% por el gobierno de la presidenta .

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 23 de abril en , Mendoza Sánchez señaló que se llegó a un acuerdo con CAF y con Omnitren para que el Tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pase “a manos del pueblo”.

“El Estado de mexicano ya llega al 100% de la posición accionaria en este tren. Es decir, este tren pasa de mano de los privados a manos del pueblo de México”, dijo.

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Tren al AIFA. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL
Tren al AIFA. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

El director general de Banobras señaló que el tren lo va a operar el Fondo Nacional de Infraestructura, además que garantizó seguridad y servicio de calidad para todas las personas usuarias.

Agregó que este medio de transporte “es un activo muy importante” porque va a funcionar como un punto de partida para los trenes, que van desde el centro de la Ciudad de México hasta el AIFA y Pachuca, y también para los trenes del norte que van a pasar por Querétaro.

Expuso que el Tren Felipe Ángeles, tan solo el año pasado, llegó a 45.1 millones de personas usuarias. Indicó que el Tren Suburbano no solamente se hizo con dinero privado, sino con recursos del gobierno.

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“Se hizo con un apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura por 11 mil millones de pesos y con un financiamiento también de Banobras”, dijo.

“Vamos a asegurar que este tren se maneje pues de la manera más eficiente posible”, declaró al destacar el ramal que estará en la estación Lechería para poder llegar al AIFA.

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