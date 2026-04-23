La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el tren suburbano que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) llevará por nombre Tren Felipe Ángeles y será operado en su totalidad por el gobierno federal.

Lo anterior tras alcanzar un acuerdo con la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

Durante su intervención, la Mandataria federal explicó que este proyecto ferroviario, que forma parte de la ampliación del sistema suburbano en el Valle de México, pasará de un esquema de operación privada a uno público.

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"El tren suburbano que le vamos a llamar el Tren Felipe Ángeles, el que va de Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca, ahora se va a operar como un tren en manos del gobierno”, señaló.

Sheinbaum destacó que la transición se realizó “de común acuerdo con CAF”, empresa que participaba en la operación del servicio.

Subrayó que este cambio implica que el control del sistema ferroviario quede en manos del Estado: “Es decir, de manos privadas a manos del pueblo de México”.

La presidenta también recordó que este domingo se llevará a cabo la inauguración del tramo que va de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

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