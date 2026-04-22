La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el gobierno federal compró una “buena parte” del Tren Suburbano CDMX-Lechería, que antes mayoritariamente tenía la empresa concesionaria Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), por lo que es un tren público.

Ese tren tiene una extensión desde Lechería hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual será inaugurado el domingo 26 de abril.

“Adquirimos una buena parte de este tren, el Tren Ciudad de México-Lechería. Lo que se conocía como el Suburbano estaba, la mayor parte, en propiedad de la empresa CAF. Ya adquirimos la mayor parte, ya es un tren público, en su mayoría”, reveló.

Durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum Pardo se comprometió a invitar a Jorge Mendoza, titular de Banobras, para que explique cómo fue el proceso de adquisición.

Además, explicó que el Fondo Nacional de Infraestructura será el encargado de operar el Tren Ciudad de México-Pachuca y precisó que es la misma instancia que opera el Interurbano que va de la Ciudad de México a Toluca.

Por otro lado, la Jefa del Ejecutivo destacó que se está trabajando en los trenes Ciudad de México-Nuevo Laredo, los cuales pasarán por: Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que la siguiente fase llegará a Guadalajara, Jalisco.

Siguen preparativos

El próximo domingo 26 de abril se inaugurará la ampliación del Tren Lechería-AIFA en el Estado de México, que conectará Buenavista con el aeropuerto.

El nuevo tramo tendrá una extensión de 23.7 kilómetros e incluirá seis estaciones intermedias más la terminal en el AIFA.

En la terminal del Tren Buenavista-AIFA, ubicada al interior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se vio a trabajadores retirando la señalética con los logotipos del Tren Suburbano, previo a la inauguración de la nueva ruta ferroviaria.

En las dos puertas de acceso hacia los torniquetes se encontraba la leyenda Terminal “Suburbano/AIFA y Suburbano Train Station” acompañados de “Bienvenidos/Welcome”, con la letra “S”, característica de la empresa Ferrocarriles Suburbanos.

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