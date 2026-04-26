Zumpango, Méx.— Con retrasos y sobrecosto se inaugura la ampliación del Tren Buenavista-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), proyecto que inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y se concluye antes del segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de una obra del gobierno federal cuya inversión inicial fue anunciada en 12 mil 479 millones de pesos, y que actualmente el costo reportado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario asciende a más de 23 mil 689 millones de pesos.

El 19 de marzo de 2020 fue anunciado el tren al AIFA por Iván Escalante, quien fue subsecretario de Infraestructura, y dio a conocer que la obra estaría lista para junio de 2022. La construcción formal comenzó en septiembre de 2021 y enfrentó una serie de retrasos.

Este jueves, 23 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que será un medio de transporte público, operado en su totalidad por el gobierno federal, luego de alcanzar un acuerdo con la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

Durante su conferencia matutina explicó que este proyecto ferroviario, que forma parte de la ampliación del sistema suburbano en el Valle de México, pasará de un esquema de operación privada a uno público y llevará por nombre Tren Felipe Ángeles.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), precisó que también se alcanzó un acuerdo con Omnitren, y el tren será operado por el Fondo Nacional de Infraestructura.

El proyecto

Esta nueva ruta, que será inaugurada este domingo por la presidenta Sheinbaum Pardo, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contará con 10 trenes con capacidad para 719 pasajeros cada uno, y el tiempo para conectar a pasajeros desde la Ciudad de México al AIFA es de aproximadamente 39 minutos, a través de la extensión de 23 kilómetros de doble vía electrificada, que comienza a partir del ramal de Lechería.

La ampliación del Tren Felipe Ángeles consta de seis estaciones y la terminal, cruzando por los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango. Tiene tres viaductos ferroviarios de 2.5 kilómetros; el primero se ubica a la altura de Chilpan, en Tultitlán; el segundo en la comunidad de Teyahualco, en Tultepec, y el tercero en Prados Sur, municipio de Tultitlán.

Las estaciones del tren que fueron construidas son: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocán y la terminal del AIFA; esta última fue de las primera en concluirse al encontrarse dentro de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Actualmente, ya todas están terminadas en su obra civil, y al exterior se construyen los Centros de Transferencia Modal (Cetram), menos en la estación de Teyahualco.

Además, fueron modificados los diseños de las nomenclaturas y los nombres de dos estaciones. En el proyecto original, en Tultepec, se construyó una estación con el nombre de Los Agaves; sin embargo, ahora se llama La Loma, y la estación Nextlalpan, situada en el municipio del mismo nombre, fue renombrada como Cajiga.

Últimos detalles

Ayer, previo a la inauguración, trabajadores ultimaban detalles en la estación Buenavista en la Ciudad de México. Un grupo de técnicos revisaba los torniquetes de acceso a los andenes para realizar configuraciones.

Fueron instalados cinco torniquetes para la entrada a esta estación terminal que será el punto de partida a partir de hoy para los viajeros que se dirigen a la terminal aérea en el Estado de México, en un tiempo máximo de 45 minutos, y quienes podrán usar la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) para ingresar.

Cinco torniquetes fueron instalados para la entrada a esta estación terminal que será el punto de partida para los viajeros que se dirigen al AIFA. Foto: Arturo Contreras/ EL UNIVERSAL

En el andén A se observa uno de los 10 trenes destinados por el gobierno federal para el traslado de pasajeros, a través del nuevo ramal Lechería-AIFA, el cual consta de 23 kilómetros de doble vía electrificada.

La señalética del tren también había sido instalada en la zona de los andenes de la terminal de Buenavista, que aún cuenta con la señalética del Suburbano.

Mientras que en las estaciones Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería los usuarios vieron pasar a los convoyes con destino al AIFA, haciendo pruebas de rodamiento

Obras complementarias

En su edición impresa del 25 de abril, EL UNIVERSAL dio cuenta de cómo las obras del tren cambiaron la vida de los vecinos de los municipios de Tultepec y Tultitlán, que habitan cerca del paso de las vías.

El gobierno federal contabilizó 156 casas con daños, entre las que hay 14 con afectaciones mayores que derivaron en demoliciones, y para reparar y construirlas de nuevo, la Comisión Nacional de Vivienda invierte 48 millones de pesos.

Las familias afectadas señalan que si bien comenzaron a realizarse las reparaciones y reconstrucciones de viviendas, estas se han detenido, por lo que temen que no concluyan con las obras.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) consideró dentro de la obra del Tren Felipe Ángeles una serie de obras complementarias o de mitigación para garantizar la movilidad a la población de las comunidades por donde cruzarán los trenes, ya que fueron confinados los pasos que anteriormente se encontraban a nivel y que incluso convivían con el paso del tren de carga.

A lo largo de los 23 kilómetros que comprende el trayecto, se construyeron siete pasos vehiculares y 12 peatonales para que la población pueda cruzar por arriba de las vías tanto a pie como en vehículos ligeros y de transporte de carga. Estas obras complementarias en materia de movilidad ya fueron terminadas por la autoridad federal y ya son utilizadas por la población.

Los pasos vehiculares son los de avenida Uno, el cual cruza por arriba del Circuito Exterior Mexiquense; el de avenida Lago de Guadalupe y el de avenida Mariano Matamoros, estos tres ubicados en el municipio de Tultepec; en Avenida San Pablito, San Pablo de las Salinas y Prados Sur, todos en Tultitlán, y los de Canal de Castera y Cajiga, en Nextlalpan.

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