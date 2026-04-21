La aerolínea alemana Lufthansa tiene contemplado ofrecer dos vuelos más desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Munich, Alemania, a partir del próximo invierno.

De esta manera, sumará un total de cinco frecuencias semanales que se suman al servicio diario hacia Frankfurt.

En reunión con medios, Frank Naeve, vicepresidente senior de Ventas Globales y Distribución de Lufthansa Group, detalló que aún no tienen autorizados los horarios (slots) para operar estas rutas por parte de la administración del AICM, ya que se trata de un proceso, pero confían en que se los puedan autorizar.

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La intención de la aerolínea es mantener esos cinco vuelos semanales a Munich más allá de la temporada de invierno.

Los dos nuevos vuelos generarán una oferta de 600 asientos adicionales a la semana entre Ciudad de México y Munich.

“La intención es que el servicio a Munich sea sostenible, no temporal. Cada temporada se renuevan los horarios, pero la visión es mantener el incremento todo el año, comentó Naeve.

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Grupo Lufthansa opera las aerolíneas Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Eurowings y Discover Airlines, lo que la convierte en el grupo de aerolíneas más grande fuera de Estados Unidos ofreciendo 300 destinos a nivel mundial.

Esta oferta de destinos brinda mayores oportunidades de conexión entre México y Europa.

Sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) donde la aerolínea tiene operaciones de carga, Naeve dijo que se trata de un buen aeropuerto, pero no tienen planeado utilizarlo para realizar operaciones de pasajeros ya que le falta infraestructura de acceso.

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“El AIFA es muy buen aeropuerto, muy actualizado, está muy bien, pero necesitamos que los pasajeros tengan mejor acceso para llegar al aeropuerto.

“Por el momento, no hay ningún plan, ni visión para llegar al Felipe Ángeles. Es un aeropuerto bastante bueno, pero de momento no lo vemos”, indicó Naeve.

Combustible

El directivo de Lufthansa agregó que el conflicto en Medio Oriente ha elevado los costos de operación por el alza en el precio del combustible, pero esperan continuar con su plan de vuelos para el verano.

Sin embargo, para la temporada de invierno dejarán de operar seis aviones ya viejos que dan servicio en rutas de corto alcance dentro de Europa.

El retiro de estos aviones ocasionará una reducción de vuelos equivalente a 1% de sus vuelos de corto alcance dentro de Europa.

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Naeve añadió que esperan una mayor demanda de vuelos entre Europa y México, Estados Unidos y Canadá debido a la realización de la Copa Mundial FIFA 2026, aunque no tienen un estimado de cuánto podría crecer el número de pasajeros.

Para 2032, Grupo Lufthansa invertirá 3 mil millones de euros anuales en nuevas aeronaves, incorporando 220 aviones de última generación, entre ellos el Boeing 777-9, el Airbus A350-1000, el Boeing 787-9 Dreamliner, el Airbus A320neo y el Boeing 737-8 MAX.

En 2026, Lufthansa recibirá una nueva aeronave cada semana. Estos aviones son más silenciosos y más eficientes en consumo de combustible.

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gs