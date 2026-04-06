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Moscú. La agencia estatal rusa de telecomunicaciones Roskomnadzor, encargadas de vigilar y censurar la red informativa en el país, señaló este lunes que la mayor cantidad de sufridos por proceden de .

"Según los datos de monitoreo del período comprendido entre el 16 y el 22 de marzo de 2026, Estados Unidos continúa siendo la principal fuente de ciberataques", precisó Roskomnadzor, según recoge la agencia informativa TASS.

De este modo, EU es el origen del 37,6 % de todos los ataques que tienen por objetivo las infraestructuras digitales rusas, seguido de Alemania (15,2 %) y Reino Unido (11,1 %).

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Las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de alojamiento web, los servicios estatales y las empresas desarrolladoras de y el sector financiero fueron el objetivo de los mayores .

Los analistas de Roskomnadzor observaron una relación directa entre la actualidad informativa, que coincidió con las noticias del bloqueo de en el país, y la intensidad de los ataques.

"La carga de trabajo de Roskomnadzor se multiplicó por 10", afirmaron.

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ss

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