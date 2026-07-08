En su décimo aniversario, el Abierto de Los Cabos tendrá la participación de dos tenistas mexicanos: Rodrigo Pacheco y Santiago González jugarán por primera vez juntos en la categoría de dobles. La pareja combinará experiencia y juventud para pelear por el título de campeones en el torneo ATP 250 que se disputará en las seis canchas del Cabo Sports Complex.

Pacheco Méndez también competirá en el cuadro principal de individuales, ya que recibió una “wild card” para pelear a la par de figuras como el campeón de la edición pasada, el canadiense Denis Shapovalov. La disputa por el trofeo contará con tenistas en el Top 45 del ránking de la ATP, tales como Jiří Lehečka, Luciano Darderi, Karen Khachanov, Francisco Cerúndolo, Cameron Norrie y Rafael Jódar.

“Hay muchos jugadores que nunca han pisado México. Entonces, tenerlos hace una edición sumamente especial. Son jugadores que están a un muy buen nivel de tenis. Y además, se suman otros que ya conocen el torneo. Lo cual lo hace muy atractivo”, aseveró José Antonio Fernández, director del torneo, en conferencia de prensa.

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En una apuesta por el talento joven, el Abierto de Los Cabos le otorgó una “wild card” al francés Moïse Kouamé, quien recientemente llegó hasta la tercera ronda de Roland Garros. Sin embargo, nombres que han acompañado al torneo —como el búlgaro Grigor Dimitrov— también competirán, gracias a un comodín.

“El destino, por si solo, nos ayuda muchísimo. [...] Es un espacio donde los tenistas tienen todo cerca y las personas son respetuosas. Es un ambiente completamente diferente. Es de una manera orgánica y estructurada en la cual entregamos un producto que es único en un escenario maravilloso”, enfatizó Fernández.

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El cuadro principal del torneo se jugará del 27 de julio al 1 de agosto. Sin embargo, los clasificatorios se disputarán entre el 25 y 26 de julio, donde la entrada será gratuita.

“Hoy en día, año con año, los números en el crecimiento del torneo han sido positivos. Estamos contentos por celebrar un torneo cien por ciento mexicano”, concluyó el directivo.

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