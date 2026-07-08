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El ciclista mexicano Isaac del Toro se ha ganado los corazones del pueblo azteca con sus destacadas actuaciones en los distintos giros y competencias de su deporte, ya que ha puesto la bandera del país en lo más alto y ha inspirado a miles de niños a competir con bicicletas.
Uno de ellos vivió un momento inolvidable junto a Isaac en Barcelona, la ciudad designada para la Gran Salida del Tour de Francia. Las primeras dos etapas de la prestigiosa competencia se llevaron a cabo en la Ciudad Condal.
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En su histórico debut, las banderas mexicanas, cánticos y gritos de apoyo no le hicieron falta al ciclista del UAE Team Emirates, y en pleno Tour de Francia, se encontró con un joven aficionado que lloró de emoción al recibir un regalo especial.
Isaac lo abrazó y le regaló una gorra firmada al niño, que le confesó haber viajado desde Guadalajara para verlo junto a su padre.
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