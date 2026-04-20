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La presidenta informó que el próximo domingo 26 de abril inaugurará la ampliación del Tren Lechería-AIFA en el Estado de México.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también indicó que en mayo realizará una visita a Sonora para informar a la gente sobre los acuerdos alcanzados para el saneamiento del Río Sonora.

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Adicionalmente, explicó que se colocará la primera piedra del Hospital General Ures en ese estado, así como también informará sobre el inicio de las construcciones de la planta de potabilizadora.

Cabe señalar que el el nuevo tramo tendrá una extensión de 23.7 kilómetros e incluirá seis estaciones intermedias más la terminal en el AIFA. Las estaciones contempladas son Cueyamil, La Loma (antes Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan.

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em/apr

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