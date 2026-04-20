Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y otras autoridades federales detuvieron en el Estado de México a Rodolfo César Rivera Álvarez y Areli Manrique Nopaltitla, vinculados con la comercialización de medicamentos apócrifos.

Rivera Álvarez es identificado como presunto vendedor de medicamentos falsificados en la entidad, así como de vacunas apócrifas utilizadas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la hepatitis B.

Los efectivos aseguraron 110 dosis de vacunas apócrifas para VPH, 22 vacunas para neumococo, nueve vacunas para sarampión, un millar de etiquetas para cajas de vacunas, 15 mil dosis de clonazepam, cocaína, 20 cartuchos y diversos dispositivos electrónicos.

Detienen a dos personas en Edomex por venta de medicamentos apócrifos. Foto: Especial

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El Gabinete de Seguridad informó que derivado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó un inmueble en el municipio de Huixquilucan utilizado para la venta de medicamentos falsificados, incluidas vacunas apócrifas.

Con los datos de prueba, se obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo para intervenir el domicilio vinculado con las actividades ilícitas.

En la colonia Jesús del Monte se desplegó un operativo para ejecutar el mandamiento judicial, donde se detuvo a ambas personas.

Detienen a dos personas en Edomex por venta de medicamentos apócrifos. Foto: Especial

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A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En este operativo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular redes delictivas dedicadas a la comercialización de medicamentos apócrifos, así como evitar la distribución de productos que representan un riesgo directo para la salud de la población.

Detienen a dos personas en Edomex por venta de medicamentos apócrifos. Foto: Especial

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