El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal reportó el aseguramiento de una embarcación menor con un motor fuera de borda, cuatro bultos y tres bolsas con un peso de 265 kilos de cocaína, en una operación marítima realizada en costas del estado de Michoacán.

De acuerdo con el anuncio, este aseguramiento representa una afectación de alrededor de 56.7 millones de pesos a las estructuras del crimen organizado y evitó que más de 500 mil dosis de esta droga llegaran a la población.

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Gabinete de Seguridad reporta el aseguramiento de una embarcación con aproximadamente 265 kilogramos de cocaína en Michoacán este miércoles 8 de abril de 2026. Foto: X @GabSeguridadMX

Los navales también hallaron bidones de diversas capacidades que contenían combustible para abastecer la embarcación.

El aseguramiento se realizó a través de un seguimiento marítimo que inició a 122 kilómetros al noroeste de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán y culminó cuando la embarcación infractora tocó tierra en las costas de Maruata, Michoacán.

Los paquetes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación.

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Estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que realiza la Semar para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras.

El grupo estratégico detalló que este operativo marítimo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Este aseguramiento representa una afectación significativa a las estructuras financieras del crimen organizado y evitó que más de 500 mil dosis llegaran a la población”, resaltó el Gabinete de Seguridad.

Gabinete de Seguridad reporta el aseguramiento de una embarcación con aproximadamente 265 kilogramos de cocaína en Michoacán este miércoles 8 de abril de 2026. Foto: X @GabSeguridadMX

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