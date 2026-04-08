La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se sigue trabajando en la mina de Santa Fe, en Sinaloa, con la finalidad de bombear agua para reducir su altura y lograr las condiciones favorables para movilizar al minero Francisco Zapata Nájera, hallado con vida ayer 7 de abril.

Por medio de un comunicado, Protección Civil detalló que el Comando Unificado mantiene la operación de bombeo para reducir la altura del agua en la zona donde se encuentra ubicado el minero y lograr que su rescate se realice en condiciones de "máxima seguridad".

Agregó que la operación de la bomba sumergible de 25 HP ha permitido la reducción de 1 metro en el nivel del agua. Actualmente, se mantiene un gasto de extracción de 9 litros por segundo para disminuir los 2.05 metros restantes del tirante.

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Comando Unificado reporta que continúan labores de rescate en la mina Santa Fe, en Sinaloa, este miércoles 8 de abril de 2026. Foto: Especial

Destacó que se continúa trabajando en el interior de la mina para que en cuanto el equipo de búsqueda y rescate considere que los niveles de agua disminuyeron a una condición favorable para movilizar al minero, se implemente el protocolo para su valoración y traslado a una unidad médica.

Ayer 7 de abril, el Comando Unificado quien se encarga de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate en la Mina Santa Fe, informó que a las 13:50 horas (local), las brigadas de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera de 42 años y originario de Papasquiaro, Durango.

Compartió que de inmediato se activaron los protocolos para la extracción segura del trabajador, quien estuvo en el lugar desde el pasado 25 de mazo cuando quedó atrapado junto a otros tres mineros.

Hasta ahora suman dos mineros rescatados y dos más de nombre Abraham Aguilera y Leandro Veltrán, siguen en el interior de la mina.

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