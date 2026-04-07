Culiacán, Sin a 7 de abril. - En el interior de la mina Santa Fe, del municipio de El Rosario, donde aún permanecen atrapados tres mineros, se presenta acumulación de jales en la totalidad de sus túneles y rampas y presencia de agua en niveles inferiores, por lo que se colocó una segunda línea de extracción de agua en la electrobomba.

A 14 días del accidente en el que una presa de jales de rompió y sepultó a cuatro trabajadores, uno de ellos rescatados, a fines del mes pasado, los brigadistas civiles y militares, trabajan sin descanso en dos frentes para lograr rescatarlos, por lo que se instaló un adaptador para doble descarga de agua y se incorpora una tercera línea.

Las autoridades federales que intervienen sin descanso en las maniobras de extracción de los tres trabajadores atrapados, en la mina de Santa Fe, sostienen una extracción de 34 mil 200 litros de agua de los túnelas de la mina, mediante una electrobomba.

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Se dio a conocer que fueron instalados dos teléfonos al interior de la mina, dispositivos sin necesidad de energía externa o baterías, para mantener comunicación confiable entre los elementos de exploración…

La nueva información dada a conocer por el Puesto Único de Mando fue que se adoptan los métodos de búsqueda de los mineros ante las variables hidráulicas y geológicas de la zona cero, por lo que se logró un segundo montaje de una línea de conducción en la extracción del agua.

Se informó que se mantiene continua comunicación con las familias de los trabajadores que permanecen atrapados en la mina, a los que se les informa sobre los avances y trabajos que se tienen que desarrollar ya que, al interior del yacimiento, a una profundidad de 300 metros, se presenta acumulación de jales en todos los túneles.

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