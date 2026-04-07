Progreso, Yucatán.- En menos de una semana se registró la muerte de dos pescadores, pues el pasado fin de semana un hombre de mar perdió la vida en Celestún y, esta madrugada, otro falleció en el puerto de Progreso, ambos por descompresión.

En este nuevo caso, la madrugada de este martes, el pescador presentó síntomas relacionados con una descompresión tras una jornada de buceo frente a las costas de Sisal.

Sus compañeros señalaron que el hombre se sumergió cerca de la medianoche, pero en la madrugada comenzó a sentirse mal, minutos después de salir a la superficie.

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Con el paso del tiempo, perdió el conocimiento a bordo de la embarcación.

Ante la situación, el patrón del barco emprendió el regreso de emergencia hacia el refugio pesquero “La Caleta”, en Progreso, arribando alrededor de las 7 de la mañana de hoy, donde ya lo esperaban paramédicos, quienes solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias correspondientes.

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Hay que señalar que el pasado viernes, un buzo de 47 años falleció por descompresión en el puerto de abrigo de Celestún.

El hombre de mar presentó un malestar severo, tras una jornada de buceo durante labores en altamar.

Tras salir del agua, el hombre comenzó a manifestar dolor articular, fatiga, vértigo y dificultad respiratoria.

Con el paso de las horas, su condición se agravó hasta perder el conocimiento y, posteriormente, la vida.

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