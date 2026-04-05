Mérida, Yucatán.- Al cierre del primer trimestre del 2026, Yucatán mantiene una baja incidencia de dengue con 9 casos confirmados y cero defunciones.

Hay que indicar que, al término del primer trimestre del 2025, Yucatán acumulaba 50 casos confirmados; hoy, la cifra representa una caída del 80 por ciento, reflejando un descenso importante en la presencia de la enfermedad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Yucatán, la ciudad de Mérida, Progreso y Tixméhuac concentran los contagios, lugares donde se han realizado intensas jornadas de fumigación y control larvario para evitar repuntes ante el inicio de la temporada de calor.

El comportamiento contrasta de forma marcada con otras regiones. Mientras en Yucatán los casos se mantienen bajos, estados como Sonora, Sinaloa y Tabasco superan los 200 contagios en el mismo periodo, evidenciando que la enfermedad se concentra principalmente fuera de la región sureste.

Lee también Detienen a presunto sicario ligado al CJNG en Chiapas; aseguran armas, droga y tres vehículos en Cintalapa

Aunque a nivel nacional se reportan defunciones por dengue, Yucatán se posiciona entre las entidades con menor incidencia al inicio de año.

No obstante, el bajo número de contagios no implica la desaparición del virus, por ello, las autoridades sanitarias han señalado que en Yucatán continúa la circulación del serotipo 3 de dengue, lo que mantiene activo el monitoreo epidemiológico y las acciones preventivas.

Además, el sector salud del estado hizo un llamado para evitar criaderos de mosquitos, eliminar recipientes con agua estancada y reforzar medidas en los hogares, especialmente ante la cercanía de meses con condiciones climáticas favorables para la reproducción del vector.

A nivel nacional, ocho de cada diez casos se concentran en entidades como Sonora, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Baja California Sur, mientras Yucatán permanece con baja incidencia, aunque bajo vigilancia constante.

Lee también Transportistas amagan con megabloqueo; estas son las vialidades que podrían resultar afectadas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr