Transportistas y productores del campo amagan la realización de un paro nacional el próximo lunes 6 de abril, el cual incluirá bloqueos en diversas carreteras y accesos estratégicos del país, ante la falta de acuerdos con el gobierno federal.

Integrantes de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones, anticipar traslados y mantener paciencia ante las afectaciones que podrían generarse en distintas entidades.

De acuerdo con la convocatoria, las principales afectaciones se concentrarán en vías de alta circulación, especialmente en los accesos a la Ciudad de México, así como en carreteras federales clave para el transporte de mercancías.

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Vialidades afectadas por el paro nacional de transportistas

Entre las carreteras y autopistas donde se prevén bloqueos destacan:

México–Puebla

México–Querétaro

México–Jorobas

México–Pachuca

México–Cuernavaca

Carretera 45 (Panamericana)

Carretera 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Vía corta a Chihuahua

Salamanca–Celaya

Autopista de Occidente

Culiacán–Mazatlán

Morelia–Pátzcuaro

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Las organizaciones convocantes señalaron que esta movilización responde a la falta de atención a problemáticas que afectan tanto al sector transportista como al campo mexicano.

Entre sus principales demandas destacan:

Mayor seguridad en carreteras

Alto a robos, extorsiones y violencia

Cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno federal

Atención al abandono del campo

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Paro Nacional de Transportistas. Foto: Especial

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