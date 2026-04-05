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Transportistas y productores del campo amagan la realización de un el próximo lunes 6 de abril, el cual incluirá bloqueos en diversas carreteras y accesos estratégicos del país, ante la falta de acuerdos con el gobierno federal.

Integrantes de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones, anticipar traslados y mantener paciencia ante las afectaciones que podrían generarse en distintas entidades.

De acuerdo con la convocatoria, las principales afectaciones se concentrarán en vías de alta circulación, especialmente en los accesos a la Ciudad de México, así como en carreteras federales clave para el transporte de mercancías.

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Vialidades afectadas por el paro nacional de transportistas

Entre las carreteras y autopistas donde se prevén bloqueos destacan:

  • México–Puebla
  • México–Querétaro
  • México–Jorobas
  • México–Pachuca
  • México–Cuernavaca
  • Carretera 45 (Panamericana)
  • Carretera 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
  • Vía corta a Chihuahua
  • Salamanca–Celaya
  • Autopista de Occidente
  • Culiacán–Mazatlán
  • Morelia–Pátzcuaro

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Las organizaciones convocantes señalaron que esta movilización responde a la falta de atención a problemáticas que afectan tanto al sector transportista como al campo mexicano.

Entre sus principales demandas destacan:

  • Mayor seguridad en carreteras
  • Alto a robos, extorsiones y violencia
  • Cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno federal
  • Atención al abandono del campo

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