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Transportistas y productores del campo amagan la realización de un paro nacional el próximo lunes 6 de abril, el cual incluirá bloqueos en diversas carreteras y accesos estratégicos del país, ante la falta de acuerdos con el gobierno federal.
Integrantes de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones, anticipar traslados y mantener paciencia ante las afectaciones que podrían generarse en distintas entidades.
De acuerdo con la convocatoria, las principales afectaciones se concentrarán en vías de alta circulación, especialmente en los accesos a la Ciudad de México, así como en carreteras federales clave para el transporte de mercancías.
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Vialidades afectadas por el paro nacional de transportistas
Entre las carreteras y autopistas donde se prevén bloqueos destacan:
- México–Puebla
- México–Querétaro
- México–Jorobas
- México–Pachuca
- México–Cuernavaca
- Carretera 45 (Panamericana)
- Carretera 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
- Vía corta a Chihuahua
- Salamanca–Celaya
- Autopista de Occidente
- Culiacán–Mazatlán
- Morelia–Pátzcuaro
¿Cuáles son las demandas de los transportistas?
Las organizaciones convocantes señalaron que esta movilización responde a la falta de atención a problemáticas que afectan tanto al sector transportista como al campo mexicano.
Entre sus principales demandas destacan:
- Mayor seguridad en carreteras
- Alto a robos, extorsiones y violencia
- Cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno federal
- Atención al abandono del campo
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