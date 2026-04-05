San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un sicario del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), filial al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido con armas y tres vehículos, en el municipio de Cintalapa, en los límites con Oaxaca.

La Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo informó que los agentes estatales detuvieron a al hombre en una casa de seguridad ubicada, en el tramo carretero Emiliano Zapata a Villa del Río, de Cintalapa.

Cuando los policías procedieron a realizar una revisión, al hombre identificado como Félix se le halló un fusil AK-47 con un cargador y 22 cartuchos calibre 7.62 mm, ocho bolsas con mariguana, un vehículo marca Volkswagen, tipo Gol de color blanco; un vehículo marca Hyundai, tipo Tucson de color blanco; y un vehículo marca Nissan Np300 Frontier de color blanco.

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“El detenido quien manifestó pertenecer al grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala y los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente”, dijo la Secretaría.

Félix, las armas, los cartuchos, la droga y los tres vehículos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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