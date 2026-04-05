TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Las víctimas de desaparición en México no son un número a manosear en medios de comunicación, como ocurre actualmente, sino personas con nombre, parientes, amistades e historias que no están en ningún lado y se requiere ubicarlos y rescatarlos para la vida y la memoria afirmó el capitán "Marcos", durante el tercer y último día de actividades del llamado Semillero Abril de 2026, realizado en San Cristóbal de las Casas.

El representante zapatista expuso que la lucha de los cientos de colectivos, grupos y organizaciones que buscan a familiares desaparecidos en el país, ha sido utilizada para agendas políticas partidarias; se ha pretendido coptarlos, manipularlos, callarlos y desaparecerlos.

Pero, ahí están. No importa el espectáculo que monten arriba, sea de futbol, música, de debates inútiles y estériles, ahí seguirán estando y no desmayarán hasta que aparezcan quienes hoy están ausentes.

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Agregó que, quizá por fin el equipo de futbol de México llegue al quinto partido y todo sea fiesta y celebración y se diga " yo siempre lo supe y el Vasco es Vasco, pero ¡viva México, cabrones, cabronas y cabronoas y salud!".

Sin embargo, en el limbo incierto de lo que alguna vez fue la nación mexicana, a la que ya sólo la unen el dolor y el terror, seguirá sin descanso quien lucha por los ausentes, entre todos ellos, "una que alguna vez se llamó patria y que está extraviada entre lo frívolo y superficial porque verdad y justicia son parte de las desaparecidas.

El sábado, "Marcos" participó en el tercer y último día de los trabajos del denominado Semillero Abril del 2026. La Tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas, realizado en San Cristóbal de las Casas.

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Al hablar del tema Una mirilla a la Tormenta en el Mundo: La Fragmentación de Territorios y las Resistencias y Rebeldías, expresó que sólo quienes tienen claro el por qué, o sea su historia; el para qué, o sea su objetivo, y el cómo, o sea su forma organizativa, son quienes no desmayan, no se rinden, no se venden y no claudican.

Están aquí, por ejemplo, citó, algunos de los padres y madres de los ausentes de Ayotzinapa, que como en otras ocasiones los acompañan, don Mario y Doña Hilda, quienes como el resto de sus compañeras y compañeros siguen perseverando en la búsqueda de quienes les hacen falta.

El capitán " Marcos"dijo que el pensamiento como zapatistas es que detrás de todo llamado a la unidad incondicional hay un intento de absorción, de hegemonización y homogeneidad.

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Cada llamado a la unidad está ocultando el tema principal de quién va a mandar y cómo vamos a hacer. Es decir, la implementación de una pirámide

Vemos, afirmó, que la fragmentación no es en realidad división, sino reconocimiento de diferencias. "Nos hacen creer que somos más fuertes si nos unimos y presentamos un frente común, pero no nos aclaran que en esa unión hay quien manda y quien obedece”.

El Común que proponen los zapatistas, explicó, no se refiere a organización de cada quien sino al objetivo que es enfrentar al enemigo. Muchas luchas, muchos combates y una batalla contra el sistema.

No sabemos, manifestó, si esa mirada zapatista vaya a resultar y seguramente se puede debatir, discutir y rechazar el que la fragmentación de las organizaciones lleve a buen destino.

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