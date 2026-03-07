Más Información
Progreso, Yucatán.-Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) desarticularon un centro de distribución de drogas en este puerto, logrando la detención de nueve personas.
La movilización tuvo lugar en un predio ubicado en la calle 66 por 37, donde elementos de la Policía Federal Ministerial, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Yucatán, ejecutaron una orden de cateo emitida por un juez federal.
Con el auxilio de binomios caninos K-9, las autoridades aseguraron metanfetamina, así como cristal, cocaína y marihuana.
Entre los detenidos destacan Alberto “N”, alias “El Gitano” o “Santero”, quien cuenta con antecedentes previos por narcomenudeo, y Nelly “N”, alias “La Madrina”. Junto a ellos, otras siete personas que se encontraban en el sitio fueron aprehendidas.
Tanto los narcóticos como los implicados fueron trasladados a la sede del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica.
