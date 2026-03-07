Progreso, Yucatán.-Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) desarticularon un centro de distribución de drogas en este puerto, logrando la detención de nueve personas.

La movilización tuvo lugar en un predio ubicado en la calle 66 por 37, donde elementos de la Policía Federal Ministerial, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Yucatán, ejecutaron una orden de cateo emitida por un juez federal.

FGR desarticula centro de distribución de drogas en Progreso, Yucatán; hay 9 detenidos. Foto: Especial.

Lee también Samuel García y Mariana Rodríguez supervisan primer monorriel de las líneas 4 y 6 del Metro; destacan movilidad del Estado

Con el auxilio de binomios caninos K-9, las autoridades aseguraron metanfetamina, así como cristal, cocaína y marihuana.

Entre los detenidos destacan Alberto “N”, alias “El Gitano” o “Santero”, quien cuenta con antecedentes previos por narcomenudeo, y Nelly “N”, alias “La Madrina”. Junto a ellos, otras siete personas que se encontraban en el sitio fueron aprehendidas.

FGR desarticula centro de distribución de drogas en Progreso, Yucatán; hay 9 detenidos. Foto: Especial.

Tanto los narcóticos como los implicados fueron trasladados a la sede del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica.

Lee también Desmantelan bodega donde almacenaban 46 vehículos de carga y autos robados en Hidalgo; detienen a cuatro

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr