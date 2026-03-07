Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Progreso, Yucatán.-Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) desarticularon un en este puerto, logrando la detención de nueve personas.

La movilización tuvo lugar en un predio ubicado en la calle 66 por 37, donde elementos de la Policía Federal Ministerial, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública () en Yucatán, ejecutaron una orden de cateo emitida por un juez federal.

FGR desarticula centro de distribución de drogas en Progreso, Yucatán; hay 9 detenidos. Foto: Especial.
FGR desarticula centro de distribución de drogas en Progreso, Yucatán; hay 9 detenidos. Foto: Especial.

Lee también

Con el auxilio de binomios caninos K-9, las autoridades aseguraron metanfetamina, así como cristal, cocaína y marihuana.

Entre los detenidos destacan Alberto “N”, alias “El Gitano” o “Santero”, quien cuenta con antecedentes previos por , y Nelly “N”, alias “La Madrina”. Junto a ellos, otras siete personas que se encontraban en el sitio fueron aprehendidas.

FGR desarticula centro de distribución de drogas en Progreso, Yucatán; hay 9 detenidos. Foto: Especial.
FGR desarticula centro de distribución de drogas en Progreso, Yucatán; hay 9 detenidos. Foto: Especial.

Tanto los narcóticos como los implicados fueron trasladados a la sede del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]