Pachuca.- En un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales fue desmantelada una bodega utilizada para el resguardo de vehículos de carga pesada y automóviles, donde se localizaron al menos 46 unidades que habían sido robadas en diversas carreteras del país.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Hidalgo, el operativo se realizó en la colonia Conejos del municipio de Atotonilco de Tula, y permitió localizar y desmantelar un almacén que era utilizado para el resguardo de estas unidades.

Se dio a conocer que el cateo se realizó luego de una llamada anónima, en la que se reportó la presencia de un grupo de sujetos que ingresaban vehículos de carga pesada presuntamente robados.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al inmueble, donde detuvieron a cuatro sujetos, quienes fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Durante el operativo se aseguraron tractocamiones, dollys, así como un semirremolque especializado tipo “lowboy”, además de remolques de redilas, de plataforma, de cama baja y de caja seca. También se aseguró un vehículo sedán, una camioneta y alrededor de 500 dosis de droga.

De los 46 vehículos, al menos cinco unidades de carga pesada ya fueron identificadas a través de los reportes de robo.

Las autoridades señalaron que se mantienen las indagatorias para determinar la procedencia del resto de los vehículos.

