Hermosillo. - Tras un intenso operativo de seguridad en el que participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno, un presunto sicario vinculado a diversos homicidios fue abatido durante la madrugada de este sábado en el sur de Hermosillo. En el enfrentamiento resultaron heridos dos agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, la acción se derivó de la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la cerrada Rubí del fraccionamiento Gala Residencial.

Durante el operativo, el sospechoso se atrincheró en el interior de la vivienda y abrió fuego contra los elementos de seguridad con un fusil de asalto.

Además, arrojó granadas de fragmentación para evitar su captura, lo que provocó un intercambio de disparos que se prolongó por casi dos horas.

En medio de la confrontación, el presunto delincuente utilizó un chat vecinal para ofrecer disculpas por los daños ocasionados a las viviendas del sector y solicitó la intervención del Ejército para entregarse.

La agresión dejó lesionados a dos agentes de la AMIC, quienes fueron trasladados a un hospital de Hermosillo, donde reciben atención médica y se reportan fuera de peligro.

Ante la resistencia armada, las fuerzas de seguridad neutralizaron al presunto criminal.

En el lugar participaron elementos de la AMIC, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), del Ejército Mexicano y policías municipales, estos últimos brindando apoyo en el perímetro.

La Fiscalía estatal informó que el sujeto está relacionado con el homicidio ocurrido durante un evento masivo realizado en Hermosillo en octubre de 2024, así como con otros hechos violentos registrados recientemente en la ciudad.

Durante la mañana de este sábado la zona permanecía acordonada mientras personal militar realizaba recorridos para localizar posibles artefactos explosivos que habrían sido arrojados durante el enfrentamiento.

Asimismo, peritos y agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes para integrar los indicios a la carpeta de investigación.

La FGJE reiteró su compromiso de continuar actuando con firmeza y en coordinación con las distintas corporaciones de seguridad para combatir la impunidad y garantizar el cumplimiento de la ley.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó a través de redes sociales su solidaridad con los agentes lesionados y sus familias.

“Reitero mi firme compromiso de perseguir la justicia para que estos hechos no queden impunes”, señaló el mandatario, quien también reconoció el esfuerzo, la dedicación y la valentía de las fuerzas de seguridad que participaron en el operativo.

La Fiscalía indicó que conforme avancen las investigaciones y lo permitan los tiempos procesales, se dará a conocer mayor información sobre el caso.

